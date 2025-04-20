Один прием пищи в сутки: как это влияет на организм

Современные тренды в питании нередко сводятся к сокращению количества приемов пищи. Один из самых радикальных подходов — это питание один раз в день. Несмотря на обещания быстрой потери веса и оздоровления, специалисты предупреждают: такая схема несет в себе серьезные риски для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

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Как организм реагирует на длительные перерывы между приемами пищи

Человеческий организм эволюционно не рассчитан на длительное голодание. При питании раз в сутки запускается целый ряд защитных реакций:

Замедляется обмен веществ — тело начинает экономить энергию;

Активизируется накопление жира — организм «готовится к голоду»;

Снижается эффективность сжигания калорий, что может препятствовать снижению веса.

Угроза нарушений уровня сахара в крови

Долгие перерывы в питании резко повышают нагрузку на поджелудочную железу:

после единственного приема пищи уровень глюкозы в крови резко возрастает;

такие «качели» увеличивают риск развития инсулинорезистентности;

со временем это может привести к сахарному диабету 2 типа.

Воздействие на сердечно-сосудистую систему

Редкие, но обильные трапезы могут негативно повлиять на здоровье сердца:

повышается уровень «плохого» холестерина;

увеличивается вероятность развития атеросклероза;

возрастает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблемы с пищеварением

Органы пищеварения также страдают при таком режиме:

желудок перегружается большим объемом пищи;

появляются тяжесть, изжога и вздутие;

нарушается баланс микрофлоры кишечника.

Психологические последствия

Питание один раз в день — стресс не только для тела, но и для психики:

возникает неконтролируемое чувство голода;

увеличивается риск срывов и перееданий;

формируется тяга к высококалорийной и вредной пище.

Почему трехразовое питание эффективнее

Большинство диетологов склоняются к более традиционному режиму — минимум три приема пищи в день. Особенно важно:

плотный завтрак и сбалансированный обед , чтобы обеспечить организм энергией;

равномерное распределение калорий в течение дня;

отказ от переедания вечером.

Такой подход:

стабилизирует уровень сахара в крови;

поддерживает нормальный метаболизм;

помогает избежать вечернего чувства голода и переедания.

Идеальный подход — индивидуальный

Выбор режима питания должен строиться на учете:

состояния здоровья;

уровня физической активности;

особенностей обмена веществ и образа жизни.

Перед тем как кардинально менять рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.