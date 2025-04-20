Один прием пищи в сутки: как это влияет на организм

Современные тренды в питании нередко сводятся к сокращению количества приемов пищи. Один из самых радикальных подходов — это питание один раз в день. Несмотря на обещания быстрой потери веса и оздоровления, специалисты предупреждают: такая схема несет в себе серьезные риски для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti
Человеческий организм эволюционно не рассчитан на длительное голодание. При питании раз в сутки запускается целый ряд защитных реакций:
Замедляется обмен веществ — тело начинает экономить энергию;
Активизируется накопление жира — организм «готовится к голоду»;
Снижается эффективность сжигания калорий, что может препятствовать снижению веса.
Долгие перерывы в питании резко повышают нагрузку на поджелудочную железу:
после единственного приема пищи уровень глюкозы в крови резко возрастает;
такие «качели» увеличивают риск развития инсулинорезистентности;
со временем это может привести к сахарному диабету 2 типа.
Редкие, но обильные трапезы могут негативно повлиять на здоровье сердца:
повышается уровень «плохого» холестерина;
увеличивается вероятность развития атеросклероза;
возрастает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Органы пищеварения также страдают при таком режиме:
желудок перегружается большим объемом пищи;
появляются тяжесть, изжога и вздутие;
нарушается баланс микрофлоры кишечника.
Питание один раз в день — стресс не только для тела, но и для психики:
возникает неконтролируемое чувство голода;
увеличивается риск срывов и перееданий;
формируется тяга к высококалорийной и вредной пище.
Большинство диетологов склоняются к более традиционному режиму — минимум три приема пищи в день. Особенно важно:
плотный завтрак и сбалансированный обед, чтобы обеспечить организм энергией;
равномерное распределение калорий в течение дня;
отказ от переедания вечером.
Такой подход:
стабилизирует уровень сахара в крови;
поддерживает нормальный метаболизм;
помогает избежать вечернего чувства голода и переедания.
Выбор режима питания должен строиться на учете:
состояния здоровья;
уровня физической активности;
особенностей обмена веществ и образа жизни.
Перед тем как кардинально менять рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.
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