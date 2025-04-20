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20.04.2025, 13:20

Один прием пищи в сутки: как это влияет на организм

Новости Мира 0 557

Современные тренды в питании нередко сводятся к сокращению количества приемов пищи. Один из самых радикальных подходов — это питание один раз в день. Несмотря на обещания быстрой потери веса и оздоровления, специалисты предупреждают: такая схема несет в себе серьезные риски для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как организм реагирует на длительные перерывы между приемами пищи

Человеческий организм эволюционно не рассчитан на длительное голодание. При питании раз в сутки запускается целый ряд защитных реакций:

  • Замедляется обмен веществ — тело начинает экономить энергию;

  • Активизируется накопление жира — организм «готовится к голоду»;

  • Снижается эффективность сжигания калорий, что может препятствовать снижению веса.

Угроза нарушений уровня сахара в крови

Долгие перерывы в питании резко повышают нагрузку на поджелудочную железу:

  • после единственного приема пищи уровень глюкозы в крови резко возрастает;

  • такие «качели» увеличивают риск развития инсулинорезистентности;

  • со временем это может привести к сахарному диабету 2 типа.

Воздействие на сердечно-сосудистую систему

Редкие, но обильные трапезы могут негативно повлиять на здоровье сердца:

  • повышается уровень «плохого» холестерина;

  • увеличивается вероятность развития атеросклероза;

  • возрастает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблемы с пищеварением

Органы пищеварения также страдают при таком режиме:

  • желудок перегружается большим объемом пищи;

  • появляются тяжесть, изжога и вздутие;

  • нарушается баланс микрофлоры кишечника.

Психологические последствия

Питание один раз в день — стресс не только для тела, но и для психики:

  • возникает неконтролируемое чувство голода;

  • увеличивается риск срывов и перееданий;

  • формируется тяга к высококалорийной и вредной пище.

Почему трехразовое питание эффективнее

Большинство диетологов склоняются к более традиционному режиму — минимум три приема пищи в день. Особенно важно:

  • плотный завтрак и сбалансированный обед, чтобы обеспечить организм энергией;

  • равномерное распределение калорий в течение дня;

  • отказ от переедания вечером.

Такой подход:

  • стабилизирует уровень сахара в крови;

  • поддерживает нормальный метаболизм;

  • помогает избежать вечернего чувства голода и переедания.

Идеальный подход — индивидуальный

Выбор режима питания должен строиться на учете:

  • состояния здоровья;

  • уровня физической активности;

  • особенностей обмена веществ и образа жизни.

Перед тем как кардинально менять рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

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