Это мясо спасет от деменции. Врачи рекомендуют 3 раза в неделю

Куриное мясо признано одним из самых полезных видов мяса для поддержания здоровья, в том числе – когнитивных функций. По мнению специалистов, регулярное употребление курятины может снизить риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti
Медики выделяют целый ряд достоинств этого продукта:
Высокое содержание белка. Белок необходим для восстановления тканей и нормального функционирования мозга.
Низкое содержание вредных жиров. В отличие от красного мяса, курятина содержит гораздо меньше трансжиров.
Низкая калорийность. Продукт не нагружает организм лишними калориями и хорошо подходит для диетического питания.
Доступность. Куриное мясо остается одним из самых недорогих источников белка, что делает его доступным для широких слоев населения.
Специалисты подчеркивают: употребление куриного мяса не менее трех раз в неделю способствует снижению риска развития нейродегенеративных заболеваний. Это связано с благоприятным воздействием белка и витаминов группы B на мозговую деятельность.
Чтобы максимально сохранить пользу продукта, медики рекомендуют:
отдавать предпочтение варке, запеканию или приготовлению на гриле;
избегать использования большого количества масла и жирных соусов;
сочетать куриное мясо с овощами и крупами – это обеспечит организм необходимыми микроэлементами и клетчаткой.
Регулярное употребление куриного мяса — простой и эффективный способ поддерживать здоровье мозга и предотвратить возрастные изменения. Главное — выбирать правильные способы приготовления и сочетания с другими продуктами.
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