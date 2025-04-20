Это мясо спасет от деменции. Врачи рекомендуют 3 раза в неделю

Куриное мясо признано одним из самых полезных видов мяса для поддержания здоровья, в том числе – когнитивных функций. По мнению специалистов, регулярное употребление курятины может снизить риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

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Почему именно куриное мясо?

Медики выделяют целый ряд достоинств этого продукта:

Высокое содержание белка. Белок необходим для восстановления тканей и нормального функционирования мозга.

Низкое содержание вредных жиров. В отличие от красного мяса, курятина содержит гораздо меньше трансжиров.

Низкая калорийность. Продукт не нагружает организм лишними калориями и хорошо подходит для диетического питания.

Доступность. Куриное мясо остается одним из самых недорогих источников белка, что делает его доступным для широких слоев населения.

Профилактика нейродегенеративных заболеваний

Специалисты подчеркивают: употребление куриного мяса не менее трех раз в неделю способствует снижению риска развития нейродегенеративных заболеваний. Это связано с благоприятным воздействием белка и витаминов группы B на мозговую деятельность.

Советы по приготовлению

Чтобы максимально сохранить пользу продукта, медики рекомендуют:

отдавать предпочтение варке, запеканию или приготовлению на гриле ;

избегать использования большого количества масла и жирных соусов ;

сочетать куриное мясо с овощами и крупами – это обеспечит организм необходимыми микроэлементами и клетчаткой.

Итог

Регулярное употребление куриного мяса — простой и эффективный способ поддерживать здоровье мозга и предотвратить возрастные изменения. Главное — выбирать правильные способы приготовления и сочетания с другими продуктами.