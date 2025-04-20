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20.04.2025, 14:41

Bloomberg: США готовы признать Крым российским

Новости Мира 0 518

США рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом в рамках потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, передает Lada.kz

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Что известно о предложении США

По данным Bloomberg, администрация президента Дональда Трампа:

  • Готова пойти на уступки, включая признание Крыма российской территорией;

  • Видит этот шаг как элемент широкой мирной сделки между Россией и Украиной;

  • Пытается ускорить переговорный процесс, угрожая выйти из него при отсутствии прогресса;

  • Считает признание Крыма потенциальной ценой за прекращение боевых действий.

Позиции сторон: Украина против, Россия пока молчит

  • Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не допустит территориальных уступок, включая Крым.

  • Президент Владимир Путин, по данным Bloomberg, пока не дал согласия на предложенные США условия мирного соглашения, но идея признания Крыма может рассматриваться как значительная геополитическая победа для Кремля.

Что сказал Трамп и его администрация

  • По словам источников, окончательное решение еще не принято;

  • Трамп заявил, что США рассчитывают "договориться быстро", без указания конкретных сроков;

  • Госсекретарь Марко Рубио обозначил жесткие временные рамки: если в течение нескольких дней не будет очевидного прогресса, США откажутся от участия в переговорах;

  • Рубио подчеркнул, что Вашингтон не готов вести диалог месяцами, а при отсутствии сдвигов сосредоточится на других приоритетах.

Контекст: США также готовы пойти на другие уступки

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Белый дом готов оставить за Россией территории, занятые ею в ходе вооруженного конфликта, при условии достижения долгосрочного перемирия.

Юридические и политические риски

  • Признание Крыма российским может подорвать международные нормы, касающиеся недопустимости изменения границ с применением силы;

  • Этот шаг может вызвать резкую реакцию среди союзников по НАТО, особенно среди стран Восточной Европы;

  • Однако в администрации Трампа рассчитывают, что быстрое окончание конфликта перевесит возможные дипломатические издержки.

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