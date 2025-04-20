Врач назвал смертельно опасную дозу водки для человека

Российский врач назвал количество водки, которое может оказаться смертельным для организма. Даже одна большая доза может привести к острому алкогольному отравлению и летальному исходу. Особенно подвержены риску люди с низкой массой тела и хроническими заболеваниями, сообщает Lada.kz со ссылкой на vologda-poisk.ru .

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Опасность чрезмерного употребления алкоголя остается одной из актуальных проблем, особенно в преддверии праздников и выходных. Врач-терапевт Алексей Водовозов сообщил, какая доза водки может стать смертельной для человека. По его словам, речь идет о 1,5 литра крепкого алкоголя, выпитого за один раз.

Врач подчеркнул, что у каждого организма индивидуальные особенности переработки этанола. Однако именно 1,5 литра 40-процентного спиртного напитка — это примерная грань, после которой начинаются необратимые процессы в организме, в том числе остановка дыхания и сердечной деятельности.

Специалист напомнил, что алкоголь оказывает угнетающее воздействие на центральную нервную систему, нарушает координацию движений, ухудшает работу сердца и печени. При высокой концентрации этанола в крови происходит интоксикация, которая может привести к летальному исходу уже через несколько часов.

Также Водовозов отметил, что на степень восприимчивости к алкоголю влияет масса тела, пол, возраст, наличие хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых и печеночных, а также общее состояние здоровья человека.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно от причин, связанных с алкоголем, умирают тысячи человек. Особенно часто это происходит в результате отравления некачественным спиртным или при употреблении чрезмерных доз алкоголя за короткий промежуток времени.

Врачи призывают не злоупотреблять спиртными напитками и соблюдать разумные пределы. При первых признаках алкогольного отравления — головокружении, тошноте, рвоте, потере сознания — необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.