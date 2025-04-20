Симоньян рассказала об улучшении состояния Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что режиссер Тигран Кеосаян начал реагировать на внешние стимулы. По ее словам, он сжимает пальцы, моргает и откликается на голос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В эфире телеканала «Россия» Маргарита Симоньян поделилась последними новостями о здоровье своего супруга. По ее словам, состояние Тиграна Кеосаяна улучшилось: он проявляет реакцию на обращенную к нему речь и физические воздействия.

Начал реагировать на голос и движения

Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж дает отчетливую реакцию, несмотря на тяжесть перенесенного состояния.

«Он отвечает. Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой", а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — рассказала она.

Среди признаков улучшения Симоньян назвала:

реакцию на голос;

способность моргать в ответ на просьбу;

движения руками;

попытки говорить или выражать эмоции мимикой.

Вера и надежда

По словам главреда RT, она продолжает надеяться на полное восстановление Кеосаяна.

«Надеюсь на Бога, что он поправится», — подчеркнула Симоньян.

Хотела уехать в зону СВО, но остановилась

Симоньян также призналась, что серьезное состояние мужа подтолкнуло ее к желанию уехать в зону проведения специальной военной операции. Однако от этого шага ее удержала ответственность перед семьей.