18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.9
593.5
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.04.2025, 18:30

«Я сам не поверил»: гонщик рассказал, как отлетевшая шина вернулась обратно на диск (видео)

Новости Мира 0 924

Во время этапа по дрифту в Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент, который удивил не только зрителей, но и самого участника соревнований. У автомобиля гонщика Артема Перепилицына во время заезда отлетела покрышка, но спустя секунды она каким-то образом вновь встала на диск. Это редкое и практически невероятное явление подтвердилось в прямом эфире соревнований, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Telegram-канал «Baza»
Фото: Telegram-канал «Baza»

«Я сам не поверил»: реакция гонщика

Артем Перепилицын, пилотировавший автомобиль Nissan, признался, что сам узнал о произошедшем только после остановки.

«Узнал после того, как уже остановился. Я сам не поверил. Я этого не видел, но слышал удар. Такое бывает часто на этой конфигурации трассы. Если ты заезжаешь туда по определенной траектории, поребрик легко ломает колесо и разувает шину, но чтобы она обратно накидывалась на диск – такого я не видел», – рассказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Подозрение на монтаж не подтвердилось

Первым о необычном случае сообщил Telegram-канал Baza. Редакция ресурса поначалу усомнилась в реальности увиденного и предположила, что видеоролик мог быть сгенерирован с помощью нейросетей. Однако после пересмотра официальной трансляции инцидент подтвердился — покрышка действительно соскочила и затем снова встала на место, уже во время движения.

Неожиданный итог: подиум вопреки всему

Несмотря на техническую неурядицу, Артем Перепилицын смог финишировать и занял третье место в личном зачете. Позже он отметил в своих соцсетях, что не ожидал, что автомобиль, прошедший через такую «аномалию», вообще сможет довести его до пьедестала.

Призыв к развитию инфраструктуры для дрифта

На фоне обсуждения безопасности и организации дрифт-соревнований, член общественного совета при Минтрансе РФ Алексей Кучмин высказался о необходимости создания специализированных площадок для таких мероприятий.

«Можно предоставить им возможность упражняться в своих навыках на специально оборудованных для этого площадках за пределами города. Они уже существуют: например, в Москве. Необходимо заняться обустройством сопутствующей инфраструктуры, тем самым обеспечить желающим возможность покататься и выпустить пар. Уверен, что Москва сможет стать в этом примером другим регионам», — отметил Кучмин.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?