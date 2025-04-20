«Я сам не поверил»: гонщик рассказал, как отлетевшая шина вернулась обратно на диск (видео)

Во время этапа по дрифту в Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент, который удивил не только зрителей, но и самого участника соревнований. У автомобиля гонщика Артема Перепилицына во время заезда отлетела покрышка, но спустя секунды она каким-то образом вновь встала на диск. Это редкое и практически невероятное явление подтвердилось в прямом эфире соревнований, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
«Я сам не поверил»: реакция гонщика
Артем Перепилицын, пилотировавший автомобиль Nissan, признался, что сам узнал о произошедшем только после остановки.
«Узнал после того, как уже остановился. Я сам не поверил. Я этого не видел, но слышал удар. Такое бывает часто на этой конфигурации трассы. Если ты заезжаешь туда по определенной траектории, поребрик легко ломает колесо и разувает шину, но чтобы она обратно накидывалась на диск – такого я не видел», – рассказал он в интервью телеканалу «Звезда».
Подозрение на монтаж не подтвердилось
Первым о необычном случае сообщил Telegram-канал Baza. Редакция ресурса поначалу усомнилась в реальности увиденного и предположила, что видеоролик мог быть сгенерирован с помощью нейросетей. Однако после пересмотра официальной трансляции инцидент подтвердился — покрышка действительно соскочила и затем снова встала на место, уже во время движения.
Неожиданный итог: подиум вопреки всему
Несмотря на техническую неурядицу, Артем Перепилицын смог финишировать и занял третье место в личном зачете. Позже он отметил в своих соцсетях, что не ожидал, что автомобиль, прошедший через такую «аномалию», вообще сможет довести его до пьедестала.
Призыв к развитию инфраструктуры для дрифта
На фоне обсуждения безопасности и организации дрифт-соревнований, член общественного совета при Минтрансе РФ Алексей Кучмин высказался о необходимости создания специализированных площадок для таких мероприятий.
«Можно предоставить им возможность упражняться в своих навыках на специально оборудованных для этого площадках за пределами города. Они уже существуют: например, в Москве. Необходимо заняться обустройством сопутствующей инфраструктуры, тем самым обеспечить желающим возможность покататься и выпустить пар. Уверен, что Москва сможет стать в этом примером другим регионам», — отметил Кучмин.
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