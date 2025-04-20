«Я сам не поверил»: гонщик рассказал, как отлетевшая шина вернулась обратно на диск (видео)

Во время этапа по дрифту в Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент, который удивил не только зрителей, но и самого участника соревнований. У автомобиля гонщика Артема Перепилицына во время заезда отлетела покрышка, но спустя секунды она каким-то образом вновь встала на диск. Это редкое и практически невероятное явление подтвердилось в прямом эфире соревнований, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Telegram-канал «Baza»

«Я сам не поверил»: реакция гонщика

Артем Перепилицын, пилотировавший автомобиль Nissan, признался, что сам узнал о произошедшем только после остановки.

«Узнал после того, как уже остановился. Я сам не поверил. Я этого не видел, но слышал удар. Такое бывает часто на этой конфигурации трассы. Если ты заезжаешь туда по определенной траектории, поребрик легко ломает колесо и разувает шину, но чтобы она обратно накидывалась на диск – такого я не видел», – рассказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Подозрение на монтаж не подтвердилось

Первым о необычном случае сообщил Telegram-канал Baza. Редакция ресурса поначалу усомнилась в реальности увиденного и предположила, что видеоролик мог быть сгенерирован с помощью нейросетей. Однако после пересмотра официальной трансляции инцидент подтвердился — покрышка действительно соскочила и затем снова встала на место, уже во время движения.

Неожиданный итог: подиум вопреки всему

Несмотря на техническую неурядицу, Артем Перепилицын смог финишировать и занял третье место в личном зачете. Позже он отметил в своих соцсетях, что не ожидал, что автомобиль, прошедший через такую «аномалию», вообще сможет довести его до пьедестала.

Призыв к развитию инфраструктуры для дрифта

На фоне обсуждения безопасности и организации дрифт-соревнований, член общественного совета при Минтрансе РФ Алексей Кучмин высказался о необходимости создания специализированных площадок для таких мероприятий.