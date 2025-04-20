На Землю надвигается трехдневная магнитная буря

Ученые сообщили о приближении мощной магнитной бури, которая продлится с 21 по 23 апреля. По прогнозам специалистов, геомагнитные возмущения могут достигать уровня G3, что отнесено к сильным. Буря может повлиять как на самочувствие людей, так и на работу технических систем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

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С 21 по 23 апреля 2025 года Земля окажется под воздействием геомагнитной бури, вызванной солнечной активностью. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института прикладной геофизики. По их расчетам, в указанные дни уровень геомагнитных возмущений может достичь отметки G3, что классифицируется как сильная буря.

Причиной предстоящей бури стало выброс корональной массы, зафиксированный на Солнце. Потоки солнечного ветра движутся в сторону Земли и при столкновении с магнитным полем планеты вызывают возмущения, которые могут ощущаться в различных регионах.

Специалисты предупреждают, что магнитные бури подобного уровня способны оказывать влияние на здоровье людей. Особенно подвержены риску метеозависимые люди, пожилые и страдающие хроническими заболеваниями. Возможны головные боли, скачки давления, нарушение сна и снижение работоспособности.

Кроме того, геомагнитные возмущения могут повлиять на работу спутниковой связи, навигационных систем, а также на линии электропередачи. В прошлом уже фиксировались случаи кратковременных сбоев в работе электроники и связи в период сильных бурь.

Ранее ученые отмечали рост солнечной активности в 2024–2025 годах, связанный с 25-м циклом солнечной активности, который продлится ориентировочно до 2030 года. В этот период наблюдаются учащенные выбросы корональной массы, солнечные вспышки и другие явления, способные вызывать геомагнитные бури.

Специалисты рекомендуют следить за официальными метео- и геофизическими сводками, особенно тем, кто страдает от метеозависимости или работает в сфере связи и электроники.