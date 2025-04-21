Коварные продукты: как еда из супермаркета лишает нас зрения

Многие покупают чернику, считая её надёжным средством для улучшения зрения. Однако специалисты предупреждают: если ягоды замороженные и приобретаются вне сезона в супермаркетах, пользы от них может не быть вовсе. Более того, они способны даже навредить, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

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Причина — в содержании пестицидов. Обработанные химикатами ягоды при регулярном употреблении могут способствовать накоплению вредных веществ в организме, в том числе в сетчатке глаза.

Что стоит помнить при выборе черники:

Наибольшую пользу даёт свежая черника , собранная в сезон.

Альтернатива — сушёные ягоды , предварительно замоченные в воде на ночь.

Замороженные ягоды из супермаркетов — возможный источник пестицидов.

Обезжиренный творог: скрытая угроза для зрения

Другой «полезный» продукт, способный нанести вред глазам, — обезжиренный творог. Он не содержит достаточного количества жиров, необходимых для усвоения витамина А — вещества, жизненно важного для здоровья сетчатки.

Недостаток витамина А может привести к так называемой «куриной слепоте» — снижению способности видеть при слабом освещении.

Чтобы обезопасить зрение:

Добавляйте в творог ложку сметаны , сливок или растительного масла .

Используйте необезжиренные молочные продукты в рационе.

Морковь и зрение: миф или реальность?

Существует стойкое убеждение, что морковь полезна для зрения. Этот миф зародился во время Второй мировой войны и был частью информационной кампании — якобы британские пилоты отлично видели в темноте благодаря моркови. На самом деле это было прикрытием для использования радаров.

Тем не менее, морковь действительно содержит бета-каротин, который:

защищает клетки сетчатки ,

но не улучшает зрение напрямую.

Шпинат — настоящий союзник глаз

В отличие от моркови, шпинат содержит вещество лютеин, которое оказывает научно доказанное благоприятное влияние на зрение. Лютеин снижает риск развития катаракты и возрастной макулодистрофии — заболеваний, способных привести к слепоте.

Как использовать шпинат с пользой: