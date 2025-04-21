Коварные продукты: как еда из супермаркета лишает нас зрения

Многие покупают чернику, считая её надёжным средством для улучшения зрения. Однако специалисты предупреждают: если ягоды замороженные и приобретаются вне сезона в супермаркетах, пользы от них может не быть вовсе. Более того, они способны даже навредить, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti
Причина — в содержании пестицидов. Обработанные химикатами ягоды при регулярном употреблении могут способствовать накоплению вредных веществ в организме, в том числе в сетчатке глаза.
Что стоит помнить при выборе черники:
Наибольшую пользу даёт свежая черника, собранная в сезон.
Альтернатива — сушёные ягоды, предварительно замоченные в воде на ночь.
Замороженные ягоды из супермаркетов — возможный источник пестицидов.
Другой «полезный» продукт, способный нанести вред глазам, — обезжиренный творог. Он не содержит достаточного количества жиров, необходимых для усвоения витамина А — вещества, жизненно важного для здоровья сетчатки.
Недостаток витамина А может привести к так называемой «куриной слепоте» — снижению способности видеть при слабом освещении.
Чтобы обезопасить зрение:
Добавляйте в творог ложку сметаны, сливок или растительного масла.
Используйте необезжиренные молочные продукты в рационе.
Существует стойкое убеждение, что морковь полезна для зрения. Этот миф зародился во время Второй мировой войны и был частью информационной кампании — якобы британские пилоты отлично видели в темноте благодаря моркови. На самом деле это было прикрытием для использования радаров.
Тем не менее, морковь действительно содержит бета-каротин, который:
защищает клетки сетчатки,
но не улучшает зрение напрямую.
В отличие от моркови, шпинат содержит вещество лютеин, которое оказывает научно доказанное благоприятное влияние на зрение. Лютеин снижает риск развития катаракты и возрастной макулодистрофии — заболеваний, способных привести к слепоте.
Как использовать шпинат с пользой:
Добавляйте его в яичницу, смузи или салаты.
Употребляйте регулярно, чтобы поддерживать здоровье глаз.
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