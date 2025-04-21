«Мы такое в рот не возьмем»: туристку из России шокировала еда в Германии

Путешественница из России поделилась впечатлениями от гастрономических традиций Германии и назвала некоторые из любимых блюд немцев «неприемлемыми» с точки зрения россиян, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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«Мы такое есть брезгуем»: гастрошок в Германии

В своем личном блоге туристка призналась, что некоторые блюда, популярные среди местных жителей, вызвали у нее сильное удивление, а порой — и отвращение. При этом, по ее словам, большинство этих угощений состоят из вполне привычных ингредиентов, просто подаются в «нестандартной» для россиян форме.

Немецкие гастрономические предпочтения, которые озадачили россиянку:

Сырой фарш на хлебе. Одно из самых популярных блюд в Германии — бутерброд с сырым мясом, приправленным специями и луком. Такой перекус называется меттбрётхен и считается повседневной закуской.

Кровяная колбаса. Немцы традиционно употребляют в пищу блутвурст — колбасу из свиной крови и сала, что для многих туристов кажется слишком экзотичным.

Кислая капуста с картофельным пюре и сосисками. Блюдо считается классикой немецкой кухни, однако его кисловатый вкус и «однотонность» вызывают недоумение у людей, не привыкших к подобным сочетаниям.

Холодное мясное желе с уксусом. Еще одно непривычное блюдо — зюльце — представляет собой заливное из мяса, которое едят с уксусом и луком.

Пивной суп с яйцом. Горячее блюдо из пива, в которое добавляют яйцо и пряности, стало настоящим кулинарным открытием для блогерши — правда, далеко не в положительном смысле.

Контраст восприятия

Ранее эта же тревел-блогер уже делилась своими наблюдениями о жизни в Европе. Тогда ее поразили не столько гастрономические, сколько социальные различия. В частности, женщину удивило, что многие европейки не переживают по поводу лишнего веса или целлюлита, открыто демонстрируя принятие своего тела и уверенность в себе.