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21.04.2025, 10:04

Астролог Тамара Глоба предупредила о самых опасных днях мая

Новости Мира 0 509

Астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом на май, назвав его месяцем важных трансформаций и новых возможностей. Однако она также предупредила: в течение этого периода ожидаются как позитивные изменения, так и потенциально опасные дни, когда следует быть особенно внимательными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Woman.ru

Фото: woman.ru
Фото: woman.ru

Май 2025 года принесет перемены и поворотные моменты

По словам эксперта, май станет символическим завершением длительного жизненного этапа — в этот период завершатся процессы, тянущиеся последние двадцать лет. Это время прощания с прошлым и начала новой главы, когда можно заложить основу для будущих успехов.

«Период мая приносит новые повороты не только в вопросах связи, техники, технологий, но и формирует международные союзы. Некоторые из них уступят место новым. Появятся свежие перспективы», — отметила Тамара Глоба в своем видеообращении на платформе VK Видео.

Финансовые потоки и глобальные тенденции

Астролог выделила три основных финансовых направления, которые активизируются в мае и будут развиваться в течение лета. Этот период также благоприятен для мирного урегулирования конфликтов, снижения напряжения и выстраивания прочных основ на будущее.

Осторожно: опасные дни мая

Несмотря на в целом позитивный настрой месяца, Глоба предупреждает об определенных датах, в которые не стоит рисковать, начинать важные дела или принимать судьбоносные решения. В эти периоды снижается вероятность успешных начинаний, возрастает эмоциональная нестабильность и вероятность внешних помех.

Список опасных дней в мае 2025 года:

  • 1 мая — первая половина дня

  • 3 мая — вечер

  • 5 и 6 мая — первая половина дня

  • 8 мая — первая половина дня

  • 10 мая — вечер

  • 11 и 13 мая — первая половина дня

  • 15 мая — вечер

  • 18, 19, 22, 25 мая — первая половина дня

  • 26 и 28 мая — ночное время

  • 31 мая — ночь

Эти даты не означают, что обязательно произойдут негативные события, но вероятность неудач и сбоев в делах выше обычного.

Возможные природные катаклизмы

В течение мая ожидаются и стихийные явления — в разные декады месяца могут произойти:

  • Наводнения

  • Пожары

  • Другие природные аномалии

Переход Сатурна и его влияние

Ключевым астрологическим событием месяца станет переход Сатурна из знака Рыб в Овна — это произойдет в третьей декаде мая. Такое положение планеты побуждает к:

  • Наведению порядка в делах

  • Завершению затянувшихся процессов

  • Принятию ответственных решений

Новые лидеры и творческий подъем

Астролог подчеркивает, что последний весенний месяц благоприятен для появления новых влиятельных фигур:

  • В политике

  • В спорте

  • В искусстве и творчестве

Энергетика месяца: радость и агрессия

Май пройдет под знаком Тельца, что делает его временем праздников, личных открытий и позитивных эмоций. Но Глоба обращает внимание: трижды в течение месяца возможны всплески агрессии, поэтому важно следить за эмоциональным фоном.

«Как положено Тельцу, май — это время фестивалей, радостей, новых возможностей и открытий, в том числе и в личной жизни», — заключила астролог.

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