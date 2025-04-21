Астролог Тамара Глоба предупредила о самых опасных днях мая

Астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом на май, назвав его месяцем важных трансформаций и новых возможностей. Однако она также предупредила: в течение этого периода ожидаются как позитивные изменения, так и потенциально опасные дни, когда следует быть особенно внимательными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Woman.ru
По словам эксперта, май станет символическим завершением длительного жизненного этапа — в этот период завершатся процессы, тянущиеся последние двадцать лет. Это время прощания с прошлым и начала новой главы, когда можно заложить основу для будущих успехов.
«Период мая приносит новые повороты не только в вопросах связи, техники, технологий, но и формирует международные союзы. Некоторые из них уступят место новым. Появятся свежие перспективы», — отметила Тамара Глоба в своем видеообращении на платформе VK Видео.
Астролог выделила три основных финансовых направления, которые активизируются в мае и будут развиваться в течение лета. Этот период также благоприятен для мирного урегулирования конфликтов, снижения напряжения и выстраивания прочных основ на будущее.
Несмотря на в целом позитивный настрой месяца, Глоба предупреждает об определенных датах, в которые не стоит рисковать, начинать важные дела или принимать судьбоносные решения. В эти периоды снижается вероятность успешных начинаний, возрастает эмоциональная нестабильность и вероятность внешних помех.
Список опасных дней в мае 2025 года:
1 мая — первая половина дня
3 мая — вечер
5 и 6 мая — первая половина дня
8 мая — первая половина дня
10 мая — вечер
11 и 13 мая — первая половина дня
15 мая — вечер
18, 19, 22, 25 мая — первая половина дня
26 и 28 мая — ночное время
31 мая — ночь
Эти даты не означают, что обязательно произойдут негативные события, но вероятность неудач и сбоев в делах выше обычного.
В течение мая ожидаются и стихийные явления — в разные декады месяца могут произойти:
Наводнения
Пожары
Другие природные аномалии
Ключевым астрологическим событием месяца станет переход Сатурна из знака Рыб в Овна — это произойдет в третьей декаде мая. Такое положение планеты побуждает к:
Наведению порядка в делах
Завершению затянувшихся процессов
Принятию ответственных решений
Астролог подчеркивает, что последний весенний месяц благоприятен для появления новых влиятельных фигур:
В политике
В спорте
В искусстве и творчестве
Май пройдет под знаком Тельца, что делает его временем праздников, личных открытий и позитивных эмоций. Но Глоба обращает внимание: трижды в течение месяца возможны всплески агрессии, поэтому важно следить за эмоциональным фоном.
«Как положено Тельцу, май — это время фестивалей, радостей, новых возможностей и открытий, в том числе и в личной жизни», — заключила астролог.
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