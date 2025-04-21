Пришедшую на Пасху на кладбище женщину насмерть придавило деревом

В Новосибирской области в пасхальное воскресенье произошёл трагический инцидент — на женщину, пришедшую на кладбище, упало дерево. От полученных травм она скончалась на месте. Информацию об этом распространило региональное управление Следственного комитета России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: СУ СК по Новосибирской области

Смерть наступила мгновенно

По данным ведомства, 46-летняя жительница Новосибирска отправилась на кладбище, расположенное в Заельцовском районе города. Во время её пребывания на территории кладбища из-за сильного ветра упало дерево. Пострадавшая получила тяжёлые травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали её смерть.

Возбуждено уголовное дело

После случившегося следственные органы начали проверку. В рамках предварительного расследования возбуждено уголовное дело по статье, связанной с халатностью. Следователи намерены установить все обстоятельства трагедии, в том числе, в каком состоянии находились деревья на территории кладбища и были ли приняты меры безопасности в преддверии неблагоприятных погодных условий.

«В настоящее время следователями следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в официальном сообщении СК по Новосибирской области.

Церковь: не ходить на кладбище в Пасху — древняя традиция

Инцидент произошёл на фоне давней дискуссии о традициях посещения кладбищ в Пасхальные дни. Ранее священник Максим Портнов напомнил, что православная церковь не рекомендует ходить на кладбище непосредственно в день Пасхи и в течение последующих шести дней. По церковным канонам, специально отведённым днём для поминовения усопших после Пасхи считается Радоница — она отмечается на девятый день после праздника Воскресения Христова.