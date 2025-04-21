Пришедшую на Пасху на кладбище женщину насмерть придавило деревом

В Новосибирской области в пасхальное воскресенье произошёл трагический инцидент — на женщину, пришедшую на кладбище, упало дерево. От полученных травм она скончалась на месте. Информацию об этом распространило региональное управление Следственного комитета России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По данным ведомства, 46-летняя жительница Новосибирска отправилась на кладбище, расположенное в Заельцовском районе города. Во время её пребывания на территории кладбища из-за сильного ветра упало дерево. Пострадавшая получила тяжёлые травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали её смерть.
После случившегося следственные органы начали проверку. В рамках предварительного расследования возбуждено уголовное дело по статье, связанной с халатностью. Следователи намерены установить все обстоятельства трагедии, в том числе, в каком состоянии находились деревья на территории кладбища и были ли приняты меры безопасности в преддверии неблагоприятных погодных условий.
«В настоящее время следователями следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в официальном сообщении СК по Новосибирской области.
Инцидент произошёл на фоне давней дискуссии о традициях посещения кладбищ в Пасхальные дни. Ранее священник Максим Портнов напомнил, что православная церковь не рекомендует ходить на кладбище непосредственно в день Пасхи и в течение последующих шести дней. По церковным канонам, специально отведённым днём для поминовения усопших после Пасхи считается Радоница — она отмечается на девятый день после праздника Воскресения Христова.
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