Сколько вам лет на самом деле? Этот тест покажет биологический возраст за 30 секунд

Американский врач предложила быстрый способ определить риск преждевременной смерти — для этого потребуется всего полминуты и обычный стул, сообщает Lada.kz со ссылкой на HuffPost
Доктор Дон Харпер, автор книги «Жить хорошо до 101 года», в интервью изданию HuffPost рассказала о простом 30-секундном тесте, позволяющем оценить состояние организма и предположить, насколько высок риск ранней смерти. Этот метод активно используется в рамках определения так называемого «биологического возраста» — показателя, отражающего не паспортные данные, а фактическое физическое состояние человека.
Чтобы пройти проверку, понадобятся лишь табуретка или стул и секундомер. Суть упражнения — за 30 секунд максимально возможное количество раз сесть на стул и встать с него.
По словам Харпер, именно это простое движение — индикатор физической выносливости, баланса и силы ног. Оно напрямую связано с риском падений, которые, особенно в пожилом возрасте, часто приводят к тяжелым травмам и осложнениям.
«В среднем мужчина в возрасте 60 лет должен за полминуты выполнить 14 приседаний, а женщина — 12. Если результат значительно ниже — это может свидетельствовать о повышенном риске падений и преждевременной смерти», — объясняет врач.
С возрастом нормальные показатели постепенно снижаются. Вот усредненные значения, на которые стоит ориентироваться:
65–69 лет: мужчины — 12 приседаний, женщины — 11
70–74 года: мужчины — 12, женщины — 10
75–79 лет: мужчины — 11, женщины — 10
80–84 года: мужчины — 10, женщины — 9
85–89 лет: мужчины и женщины — по 8
90–94 года: мужчины — 7, женщины — 4
Эти данные представляют собой ориентиры, при этом важно учитывать индивидуальные особенности и общее состояние здоровья.
Даже если ваш результат оказался ниже рекомендованного уровня — это не приговор. По словам Харпер, ключевую роль играет регулярная физическая активность: с помощью умеренных, но систематических тренировок можно не только улучшить показатели, но и реально повлиять на продолжительность жизни.
«Если ваши цифры далеки от нормы — не стоит паниковать. Регулярные тренировки позволяют улучшить физическое состояние и продлить активную жизнь», — подчеркивает доктор.
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