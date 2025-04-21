Сколько вам лет на самом деле? Этот тест покажет биологический возраст за 30 секунд

Американский врач предложила быстрый способ определить риск преждевременной смерти — для этого потребуется всего полминуты и обычный стул, сообщает Lada.kz со ссылкой на HuffPost

Фото: poembook.ru

Доктор Дон Харпер, автор книги «Жить хорошо до 101 года», в интервью изданию HuffPost рассказала о простом 30-секундном тесте, позволяющем оценить состояние организма и предположить, насколько высок риск ранней смерти. Этот метод активно используется в рамках определения так называемого «биологического возраста» — показателя, отражающего не паспортные данные, а фактическое физическое состояние человека.

Как проводится тест

Чтобы пройти проверку, понадобятся лишь табуретка или стул и секундомер. Суть упражнения — за 30 секунд максимально возможное количество раз сесть на стул и встать с него.

По словам Харпер, именно это простое движение — индикатор физической выносливости, баланса и силы ног. Оно напрямую связано с риском падений, которые, особенно в пожилом возрасте, часто приводят к тяжелым травмам и осложнениям.

«В среднем мужчина в возрасте 60 лет должен за полминуты выполнить 14 приседаний, а женщина — 12. Если результат значительно ниже — это может свидетельствовать о повышенном риске падений и преждевременной смерти», — объясняет врач.

Нормы по возрасту

С возрастом нормальные показатели постепенно снижаются. Вот усредненные значения, на которые стоит ориентироваться:

65–69 лет: мужчины — 12 приседаний, женщины — 11

70–74 года: мужчины — 12, женщины — 10

75–79 лет: мужчины — 11, женщины — 10

80–84 года: мужчины — 10, женщины — 9

85–89 лет: мужчины и женщины — по 8

90–94 года: мужчины — 7, женщины — 4

Эти данные представляют собой ориентиры, при этом важно учитывать индивидуальные особенности и общее состояние здоровья.

Есть ли повод для тревоги?

Даже если ваш результат оказался ниже рекомендованного уровня — это не приговор. По словам Харпер, ключевую роль играет регулярная физическая активность: с помощью умеренных, но систематических тренировок можно не только улучшить показатели, но и реально повлиять на продолжительность жизни.