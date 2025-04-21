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21.04.2025, 13:02

Умер папа Римский Франциск

Новости Мира 0 512

21 апреля 2025 года на 89-м году жизни скончался Папа Римский Франциск. Последние месяцы понтифик боролся с тяжелыми заболеваниями, включая инфекцию дыхательных путей и почечную недостаточность. Несмотря на кратковременное улучшение, состояние здоровья резко ухудшилось накануне Пасхи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: АР/ТАСС
Фото: АР/ТАСС

Папа Римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, ушел из жизни 21 апреля 2025 года, сообщает агентство Reuters. Ему было 88 лет. Последние месяцы понтифик проходил лечение от серьезных заболеваний и находился под наблюдением врачей.

Болезнь и госпитализация

14 февраля Франциск был экстренно госпитализирован с диагнозом "бронхит". Врачи выявили осложнения, вызванные полимикробной инфекцией дыхательных путей, что потребовало продления пребывания в одной из римских клиник. Через несколько дней, 22 февраля, состояние понтифика ухудшилось, а 23 февраля ему диагностировали начальную стадию почечной недостаточности.

Период улучшения и оптимизма

Несмотря на тревожные прогнозы, уже в начале марта представители Ватикана сообщили об улучшении состояния Франциска. Он больше не нуждался в аппарате искусственной вентиляции легких и продолжал восстановление. 7 марта понтифик даже записал видеоприветствие на испанском языке, обратившись к пастве. А 19 марта врачи заявили о контроле над легочной инфекцией, и вскоре Франциск был выписан из больницы.

Последние дни

20 апреля, всего за день до смерти, Папа Франциск встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а затем присутствовал на пасхальной мессе на площади Святого Петра, где поприветствовал верующих. Его появление стало символом стойкости и веры, несмотря на очевидное ухудшение здоровья.

Понтифик эпохи перемен

Франциск стал первым Папой Римским из Латинской Америки. Его понтификат, начавшийся в 2013 году, ознаменовался стремлением к обновлению Церкви, диалогу с представителями других конфессий, социальной открытостью и заботой о беднейших слоях населения. Он неоднократно высказывался в поддержку мира, экологии, прав мигрантов и социальной справедливости.

Франциск останется в памяти как духовный лидер, сумевший сблизить Ватикан с миром и показать, что Церковь может быть голосом сострадания и милосердия в стремительно меняющемся мире.

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