Назван простой способ регуляции кровяного давления

Исследование канадских ученых подтвердило, что ключевую роль в регулировании давления играет не просто ограничение соли, а правильный баланс между натрием и калием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Калий против натрия: что говорят ученые

Исследователи из Университета Ватерлоо (Канада) выяснили, что для поддержания здорового уровня кровяного давления организму необходим сбалансированный уровень двух жизненно важных электролитов — натрия и калия. Результаты опубликованы в авторитетном журнале American Journal of Physiology – Renal Physiology (AJPRP).

Современная диета, особенно в западных странах, богата переработанными продуктами, в которых содержится избыток натрия. Это, в свою очередь, нарушает естественный баланс электролитов и способствует развитию гипертонии — одного из главных факторов риска инфарктов и инсультов.

Как работает механизм регуляции

В норме за равновесие между натрием и калием отвечает слаженная работа почек, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Если натрия становится слишком много, организм старается избавиться от излишков через почки. Однако при высоком и постоянном потреблении соли этот механизм даёт сбой.

Уже давно известно, что натрий способствует повышению артериального давления, а калий, напротив, помогает его снижать. Но новое исследование подчеркивает: критически важным является именно соотношение этих элементов в рационе, а не их абсолютное количество.

Различия у мужчин и женщин

На основе экспериментальных данных на животных ученые смоделировали, как организм человека реагирует на разные уровни потребления натрия и калия. Оказалось, что мужчины более чувствительны к избыточному натрию: их давление повышается быстрее. У женщин почки более эффективно перерабатывают избыток соли, блокируя ее повторное всасывание и помогая расслаблять кровеносные сосуды.

Тем не менее, увеличение потребления калия оказывало положительное влияние на уровень давления у представителей обоих полов — даже при высоком потреблении соли.

Какие продукты помогут стабилизировать давление

Авторы исследования напомнили, что калий содержится в большом количестве в следующих продуктах:

бананы

авокадо

фасоль и чечевица

шпинат

брокколи

сладкий картофель

Регулярное включение этих продуктов в рацион помогает не только стабилизировать кровяное давление, но и поддерживать здоровье сердца и сосудов в целом.

Вывод

Контроль артериального давления зависит не только от ограничения соли, но и от достаточного потребления калия. Простое изменение рациона — в пользу свежих овощей, бобовых и фруктов — может оказаться эффективным и доступным способом профилактики гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.