Назван простой способ регуляции кровяного давления

Исследование канадских ученых подтвердило, что ключевую роль в регулировании давления играет не просто ограничение соли, а правильный баланс между натрием и калием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Исследователи из Университета Ватерлоо (Канада) выяснили, что для поддержания здорового уровня кровяного давления организму необходим сбалансированный уровень двух жизненно важных электролитов — натрия и калия. Результаты опубликованы в авторитетном журнале American Journal of Physiology – Renal Physiology (AJPRP).
Современная диета, особенно в западных странах, богата переработанными продуктами, в которых содержится избыток натрия. Это, в свою очередь, нарушает естественный баланс электролитов и способствует развитию гипертонии — одного из главных факторов риска инфарктов и инсультов.
В норме за равновесие между натрием и калием отвечает слаженная работа почек, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Если натрия становится слишком много, организм старается избавиться от излишков через почки. Однако при высоком и постоянном потреблении соли этот механизм даёт сбой.
Уже давно известно, что натрий способствует повышению артериального давления, а калий, напротив, помогает его снижать. Но новое исследование подчеркивает: критически важным является именно соотношение этих элементов в рационе, а не их абсолютное количество.
На основе экспериментальных данных на животных ученые смоделировали, как организм человека реагирует на разные уровни потребления натрия и калия. Оказалось, что мужчины более чувствительны к избыточному натрию: их давление повышается быстрее. У женщин почки более эффективно перерабатывают избыток соли, блокируя ее повторное всасывание и помогая расслаблять кровеносные сосуды.
Тем не менее, увеличение потребления калия оказывало положительное влияние на уровень давления у представителей обоих полов — даже при высоком потреблении соли.
Авторы исследования напомнили, что калий содержится в большом количестве в следующих продуктах:
бананы
авокадо
фасоль и чечевица
шпинат
брокколи
сладкий картофель
Регулярное включение этих продуктов в рацион помогает не только стабилизировать кровяное давление, но и поддерживать здоровье сердца и сосудов в целом.
Контроль артериального давления зависит не только от ограничения соли, но и от достаточного потребления калия. Простое изменение рациона — в пользу свежих овощей, бобовых и фруктов — может оказаться эффективным и доступным способом профилактики гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
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