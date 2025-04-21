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21.04.2025, 15:07

Отцу сестер Хачатурян вынесли посмертный приговор

Новости Мира 0 694

Бутырский районный суд Москвы признал Михаила Хачатуряна — отца Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян — виновным в систематическом насилии над собственными дочерьми. Хотя мужчина погиб в 2018 году, суд рассмотрел его действия в рамках уголовного дела, связанным с судьбой его детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Фото: mikhail.ierusalimsky/Одноклассники
Фото: mikhail.ierusalimsky/Одноклассники

Основания для вынесения приговора

Суд установил, что Михаил Хачатурян на протяжении длительного времени применял к дочерям сексуальное, физическое и психологическое насилие. Кроме того, его признали виновным в изготовлении порнографических материалов. Материалы дела и многочисленные экспертизы подтверждают, что девочки подвергались жестокому обращению и жили в атмосфере постоянного страха и унижений.

Влияние приговора на дело сестёр

Это решение суда может сыграть ключевую роль в деле Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которые в июле 2018 года убили отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. На тот момент девушкам было 17, 18 и 19 лет соответственно. По данным следствия, они нанесли ему смертельные ранения ножом.

Ранее защита настаивала на том, что действия сестёр были актом необходимой самообороны в условиях многолетнего насилия. Однако Следственный комитет квалифицировал случившееся как убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Психологическое состояние девушек

По результатам психолого-психиатрической экспертизы, младшая сестра Мария на момент убийства находилась в состоянии, при котором не осознавала своих действий. В то же время старшие — Крестина и Ангелина — были признаны вменяемыми. Защита ходатайствовала о рассмотрении их дела с участием присяжных.

В августе 2021 года повторная экспертиза подтвердила наличие следов сексуального насилия. А спустя месяц было официально установлено, что Михаил Хачатурян проявлял педофильские наклонности.

Жизнь после трагедии

Как рассказал адвокат Ярослав Пакулин, сёстры после случившегося живут отдельно и не поддерживают отношения друг с другом — в том числе из-за запрета суда. О прошлом и об отце они стараются не вспоминать.

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