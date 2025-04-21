Привычка, которая может дорого обойтись: чем опасна поза «нога на ногу»

На первый взгляд безобидная привычка закидывать ногу на ногу во время сидения может негативно сказаться на здоровье. Специалисты разных медицинских направлений предупреждают: это положение тела далеко не так безвредно, как кажется, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Поза, в которой человек сидит, может многое рассказать о его эмоциональном состоянии, привычках и даже характере. В кино, например, положение «нога на ногу» часто используют для передачи уверенности, высокомерия или, напротив, неуверенности и напряжения.
Однако врачи смотрят на эту позу с другой стороны — медицинской. Они обращают внимание на физиологические последствия длительного сидения в таком положении.
Хирурги из Московского центра флебологии отмечают, что длительное пребывание в позе «нога на ногу» нарушает нормальное кровообращение в нижней части тела. Это может вызвать:
застой крови в области таза;
повышение риска варикозного расширения вен;
воспалительные процессы в мочеполовой системе;
у мужчин — снижение либидо;
у женщин — сосудистые звёздочки и осложнения при беременности.
Американский кардиолог Джон Мендола добавляет: такое сидение может незначительно повышать артериальное давление. Для людей с гипертонией это особенно опасно, так как может спровоцировать головные боли и ухудшение самочувствия.
По данным Ассоциации травматологов-ортопедов Москвы, сидение с закинутой ногой:
приводит к искривлению осанки;
вызывает напряжение в мышцах спины;
ускоряет износ межпозвонковых дисков.
Эти факторы в совокупности часто становятся причиной хронических болей в спине.
Неврологи из Всероссийского общества неврологов предупреждают, что такая поза может неравномерно сдавливать седалищный нерв. Это может привести к:
временной слабости в ногах;
отёкам в нижней части позвоночника;
снижению чувствительности.
Хотя до серьёзных неврологических осложнений дело доходит редко, регулярное сидение в этой позе способно ухудшить качество жизни.
Поза «нога на ногу» — это не просто стильная или удобная привычка. Она несёт в себе целый спектр потенциальных проблем для сосудистой, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Чтобы избежать осложнений, врачи советуют менять положение тела чаще, сидеть ровно и по возможности вставать и разминаться каждый час.
Материал носит информационный характер. При наличии симптомов рекомендуется обратиться к врачу.
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