Привычка, которая может дорого обойтись: чем опасна поза «нога на ногу»

На первый взгляд безобидная привычка закидывать ногу на ногу во время сидения может негативно сказаться на здоровье. Специалисты разных медицинских направлений предупреждают: это положение тела далеко не так безвредно, как кажется, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Не только жест — но и сигнал

Поза, в которой человек сидит, может многое рассказать о его эмоциональном состоянии, привычках и даже характере. В кино, например, положение «нога на ногу» часто используют для передачи уверенности, высокомерия или, напротив, неуверенности и напряжения.

Однако врачи смотрят на эту позу с другой стороны — медицинской. Они обращают внимание на физиологические последствия длительного сидения в таком положении.

Влияние на кровообращение и органы малого таза

Хирурги из Московского центра флебологии отмечают, что длительное пребывание в позе «нога на ногу» нарушает нормальное кровообращение в нижней части тела. Это может вызвать:

застой крови в области таза;

повышение риска варикозного расширения вен;

воспалительные процессы в мочеполовой системе;

у мужчин — снижение либидо;

у женщин — сосудистые звёздочки и осложнения при беременности.

Дополнительная нагрузка на сердце

Американский кардиолог Джон Мендола добавляет: такое сидение может незначительно повышать артериальное давление. Для людей с гипертонией это особенно опасно, так как может спровоцировать головные боли и ухудшение самочувствия.

Осанка и позвоночник под угрозой

По данным Ассоциации травматологов-ортопедов Москвы, сидение с закинутой ногой:

приводит к искривлению осанки;

вызывает напряжение в мышцах спины;

ускоряет износ межпозвонковых дисков.

Эти факторы в совокупности часто становятся причиной хронических болей в спине.

Риски для нервной системы

Неврологи из Всероссийского общества неврологов предупреждают, что такая поза может неравномерно сдавливать седалищный нерв. Это может привести к:

временной слабости в ногах;

отёкам в нижней части позвоночника;

снижению чувствительности.

Хотя до серьёзных неврологических осложнений дело доходит редко, регулярное сидение в этой позе способно ухудшить качество жизни.

Вывод

Поза «нога на ногу» — это не просто стильная или удобная привычка. Она несёт в себе целый спектр потенциальных проблем для сосудистой, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Чтобы избежать осложнений, врачи советуют менять положение тела чаще, сидеть ровно и по возможности вставать и разминаться каждый час.

Материал носит информационный характер. При наличии симптомов рекомендуется обратиться к врачу.