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21.04.2025, 18:35

«Айсберг Судного дня» пришел в движение и грозит затопить Европу

Новости Мира 0 366

Крупнейший айсберг планеты начал стремительное таяние, что может вызвать катастрофические последствия для прибрежных городов по всему миру, включая Лондон, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ледяной гигант вновь в движении

  • Айсберг A23a, получивший прозвище «Айсберг Судного дня», начал движение в декабре 2024 года.

  • Он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде ещё в 1986 году, а более 30 лет провел на мели в море Уэдделла.

  • В 2020 году ледяная масса покинула свою «якорную точку» и отправилась в дрейф.

  • К концу 2024 года айсберг достиг района Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, а теперь начал продвигаться в более теплые воды Атлантики.

В чем опасность?

Таяние такого массивного айсберга — он весит почти триллион тонн — способно запустить цепную реакцию в глобальной климатической системе:

  • Подъем уровня океана: массовое поступление талой воды может вызвать повышение уровня Мирового океана.

  • Изменение солености и температуры: это нарушит экосистемы, к которым адаптированы морские обитатели.

  • Гибель живых организмов: миллионы морских животных окажутся под угрозой.

  • Угроза для людей: таяние льдов усиливает вероятность затопления прибрежных городов.

Возможные катастрофические сценарии

Ученые предупреждают: если ледниковые покровы Антарктиды и Гренландии полностью растают, уровень Мирового океана может подняться на 64 метра. Это грозит затоплением:

  • Лондона

  • Нью-Йорка

  • Буэнос-Айреса

  • Санкт-Петербурга

  • И многих других крупных городов

Что говорят ученые?

Британская антарктическая служба (BAS) внимательно следит за передвижением A23a. По их данным:

  • Айсберг долгое время оставался неподвижным у побережья Южной Георгии.

  • Теперь он вышел в свободный дрейф, что делает прогнозы его поведения крайне сложными.

  • Глобальное потепление остается главным фактором, усиливающим риски.

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