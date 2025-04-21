«Айсберг Судного дня» пришел в движение и грозит затопить Европу

Айсберг A23a, получивший прозвище «Айсберг Судного дня», начал движение в декабре 2024 года.

Он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде ещё в 1986 году, а более 30 лет провел на мели в море Уэдделла.

В 2020 году ледяная масса покинула свою «якорную точку» и отправилась в дрейф.