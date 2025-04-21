«Айсберг Судного дня» пришел в движение и грозит затопить Европу

Крупнейший айсберг планеты начал стремительное таяние, что может вызвать катастрофические последствия для прибрежных городов по всему миру, включая Лондон, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru
Айсберг A23a, получивший прозвище «Айсберг Судного дня», начал движение в декабре 2024 года.
Он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде ещё в 1986 году, а более 30 лет провел на мели в море Уэдделла.
В 2020 году ледяная масса покинула свою «якорную точку» и отправилась в дрейф.
К концу 2024 года айсберг достиг района Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, а теперь начал продвигаться в более теплые воды Атлантики.
Таяние такого массивного айсберга — он весит почти триллион тонн — способно запустить цепную реакцию в глобальной климатической системе:
Подъем уровня океана: массовое поступление талой воды может вызвать повышение уровня Мирового океана.
Изменение солености и температуры: это нарушит экосистемы, к которым адаптированы морские обитатели.
Гибель живых организмов: миллионы морских животных окажутся под угрозой.
Угроза для людей: таяние льдов усиливает вероятность затопления прибрежных городов.
Ученые предупреждают: если ледниковые покровы Антарктиды и Гренландии полностью растают, уровень Мирового океана может подняться на 64 метра. Это грозит затоплением:
Лондона
Нью-Йорка
Буэнос-Айреса
Санкт-Петербурга
И многих других крупных городов
Британская антарктическая служба (BAS) внимательно следит за передвижением A23a. По их данным:
Айсберг долгое время оставался неподвижным у побережья Южной Георгии.
Теперь он вышел в свободный дрейф, что делает прогнозы его поведения крайне сложными.
Глобальное потепление остается главным фактором, усиливающим риски.
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