Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм стала жертвой ограбления в одном из ресторанов Вашингтона. Инцидент произошел в выходной день, когда чиновница ужинала в центре американской столицы. Подробности происшествия сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Что пропало

По данным СМИ, из украденной сумки министра исчезли:

водительское удостоверение;

паспорт;

ключи от квартиры;

служебный пропуск;

лекарства;

косметичка;

чистые банковские чеки;

около 3 тысяч долларов наличными.

Похищенные вещи представляли не только материальную, но и потенциальную информационную ценность.

Как прошла кража

Сотрудники Секретной службы, сопровождавшие Ноэм и отвечающие за ее безопасность, оперативно изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах запечатлен подозреваемый — мужчина европеоидной внешности, лицо которого было скрыто медицинской маской. Личность злоумышленника пока не установлена, ведется расследование.

Меры реагирования

Правоохранительные органы приступили к расследованию, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Службы безопасности оценивают возможные риски, связанные с утечкой документов и данных, находившихся в украденной сумке.