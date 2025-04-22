До 10 сентября: Россия продлила легализацию для иностранных граждан

Россия согласилась продлить сроки, в течение которых мигранты из стран Центральной Азии могут урегулировать свой правовой статус. Решение принято в ответ на запрос властей Кыргызстана и касается, в первую очередь, граждан, находящихся на территории РФ с нарушениями миграционного законодательства, сообщает Lada.kz

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Что известно о продлении

По информации Министерства иностранных дел Кыргызстана, российская сторона официально перенесла крайний срок легализации мигрантов с 30 апреля на 10 сентября 2025 года. За это время иностранцы, проживающие в РФ без надлежащих документов, смогут привести свои документы в порядок и избежать депортации.

Что нужно сделать мигрантам

Мигрантам, находящимся в России, предлагается:

Явиться в органы внутренних дел по месту пребывания;

Предоставить необходимые документы для урегулирования правового статуса;

Сделать это до 10 сентября 2025 года, чтобы избежать санкций.

Почему было принято такое решение

Инициатива продления исходила от Кыргызстана , чьи власти неоднократно указывали на сложности, с которыми сталкиваются граждане республики при попытках легализации в РФ.

Россия пошла навстречу и согласилась учесть ситуацию кыргызских мигрантов, продлив временные рамки.

Контекст: ужесточение миграционного контроля в РФ

С февраля 2025 года в России начал действовать обновлённый миграционный режим:

Введён реестр контролируемых лиц , в который вносятся иностранцы с нарушениями режима пребывания;

У полиции появились расширенные полномочия — в отдельных случаях возможна депортация без решения суда ;

Эти меры направлены на сокращение числа нелегально проживающих в стране мигрантов.

Что это значит для мигрантов

Продление сроков — это шанс избежать депортации и оформить необходимые документы без последствий. Однако эксперты призывают не откладывать на последний момент, так как процесс оформления может занять время, особенно с учётом высокого числа обращений.