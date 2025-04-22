КВН без Александра Маслякова: Азамат Мусагалиев высказался о судьбе телеигры

«Охота за смехом». Мусагалиев подчеркнул, что юмор, который лишен поисков настоящего смеха и атмосферы, его не вдохновляет. Он уверен, что настоящий юмор — это не просто реакция аудитории, а искусство, которое требует внимания к деталям и живой реакции зрителя.