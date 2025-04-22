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22.04.2025, 09:54

«Трава бессмертия»: самый полезный напиток, который не является зеленым чаем

Новости Мира 0 1 827

Врачи и ученые рассказали, какой чай является самым полезным для здоровья, опровергая мнение о превосходстве зеленого чая, сообщает Lada.kz со ссылкой на New York Post.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Зеленый чай: не единственный полезный напиток

Многие люди привыкли считать зеленый чай одним из самых полезных напитков. Это не случайно — он известен своими антиоксидантными свойствами, способствующими улучшению состояния кожи, поддержке мозговой активности и даже профилактике рака. Однако, по словам американского терапевта Майкла Азиза, зеленый чай значительно уступает в полезности другому напитку.

Джиаогулан — «трава бессмертия»

Майкл Азиз отметил, что самым полезным напитком по индексу антиоксидантной активности является чай из травы джиаогулан. Эта трава, известная в США как «зеленое золото», а в Сингапуре как «лекарство от всех болезней», обладает рядом уникальных свойств, которые значительно превышают пользу от употребления зеленого чая.

Как заваривать чай из джиаогулана

Для приготовления напитка следует использовать 1-2 чайные ложки сушеных листьев джиаогулана на 250 мл воды. Заваривайте напиток, а затем процедите. Чай будет обладать интересным сочетанием горечи и сладости, что придает ему особенный вкус.

Польза чая из джиаогулана

  1. Снижение риска инсультов: Регулярное употребление этого чая способствует значительному снижению рисков инсультов.

  2. Очищение организма: Чай помогает избавить организм от токсинов.

  3. Лечение воспалений: Джиаогулан эффективно борется с вирусами, а также помогает в лечении гастритов и бронхитов.

  4. Поддержка сердечно-сосудистой системы: Напиток положительно влияет на сердце, печень и кровеносную систему.

  5. Противоопухолевая активность: Согласно исследованиям, вещества, содержащиеся в джиаогулане, способны подавлять рост злокачественных клеток и метастазов.

Научные исследования и поддержка

Учеными из Китая было проведено несколько исследований, которые подтвердили всеобъемлющую пользу джиаогулана для организма. В частности, было доказано, что эта трава обладает сильной противоопухолевой активностью, что делает ее ценным продуктом для профилактики рака.

Важно: Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Прежде чем начинать употребление нового напитка, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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