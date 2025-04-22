Умер знаменитый скульптор Зураб Церетели

Москву потрясла новость о смерти известного скульптора Зураба Церетели, который скончался в возрасте 91 года. Искусствовед Ксения Коробейникова сообщила об этом в своем Telegram-канале , ссылаясь на близких Церетели, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года

«Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат... Зураб Константинович ушел в кругу семьи, на 92 году жизни, после продолжительной болезни», — написала Коробейникова.

По данным Telegram-канала SHOT, Церетели умер во сне от остановки сердца.

Семья скульптора на данный момент не сообщила, где и когда состоится прощание с ним.

Зураб Церетели оставил неизгладимый след в искусстве и культуре, и его творчество стало частью культурного наследия России.