19-летняя невеста Григория Лепса показала фото до пластики

19-летняя невеста известного певца Григория Лепса, Аврора Киба, опубликовала в социальных сетях фото, на котором она предстает без макияжа и фильтров, продемонстрировав свою внешность до ринопластики. Этот снимок вызвал большой интерес среди подписчиков, поскольку Аврора решила открыть свою историю изменения внешности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Аврора разместила на своей странице в Instagram (компания Meta признана экстремистской в России) изображение, на котором она запечатлена с собранными в пучок волосами и без косметики. На фото девушка отдыхает на пляже в купальнике, лежа на полотенце. В описании к снимку она отметила: "Без фильтров, как сейчас модно говорить!".
В своем Telegram-канале Аврора Киба рассказала, что решилась на ринопластику еще к своему 18-летию. По ее словам, она долго уговаривала своих родителей согласиться на операцию, однако в итоге они дали свое разрешение. Она также поделилась, что на восстановление после процедуры ей понадобилось всего 10 дней.
На прошлой неделе Аврора Киба предстала перед публикой в эффектном образе. Она выбрала красное платье с прозрачным кружевом и открытыми плечами, которое дополнила меховой накидкой, серьгами, колье, кольцом и бордовым кожаным клатчем. Макияж был выполнен с акцентом на черную подводку и блеск для губ, а волосы уложены в гладкий пучок.
Недавно пара также посетила премию Жара Music Awards. Григорий Лепс выбрал кожаные брюки, белую рубашку и серый пиджак. Аврора же позировала в белой юбке с разрезом и топе без рукавов. Ее образ был завершен мягкими локонами и легким дневным макияжем.
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