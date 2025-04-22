19-летняя невеста Григория Лепса показала фото до пластики

19-летняя невеста известного певца Григория Лепса, Аврора Киба, опубликовала в социальных сетях фото, на котором она предстает без макияжа и фильтров, продемонстрировав свою внешность до ринопластики. Этот снимок вызвал большой интерес среди подписчиков, поскольку Аврора решила открыть свою историю изменения внешности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: avrorakiba/Instagram

Фото до пластики

Аврора разместила на своей странице в Instagram (компания Meta признана экстремистской в России) изображение, на котором она запечатлена с собранными в пучок волосами и без косметики. На фото девушка отдыхает на пляже в купальнике, лежа на полотенце. В описании к снимку она отметила: "Без фильтров, как сейчас модно говорить!".

Ринопластика как подарок к 18-летию

В своем Telegram-канале Аврора Киба рассказала, что решилась на ринопластику еще к своему 18-летию. По ее словам, она долго уговаривала своих родителей согласиться на операцию, однако в итоге они дали свое разрешение. Она также поделилась, что на восстановление после процедуры ей понадобилось всего 10 дней.

Публичный образ Авроры

На прошлой неделе Аврора Киба предстала перед публикой в эффектном образе. Она выбрала красное платье с прозрачным кружевом и открытыми плечами, которое дополнила меховой накидкой, серьгами, колье, кольцом и бордовым кожаным клатчем. Макияж был выполнен с акцентом на черную подводку и блеск для губ, а волосы уложены в гладкий пучок.

Совместные выходы с Григорием Лепсом

Недавно пара также посетила премию Жара Music Awards. Григорий Лепс выбрал кожаные брюки, белую рубашку и серый пиджак. Аврора же позировала в белой юбке с разрезом и топе без рукавов. Ее образ был завершен мягкими локонами и легким дневным макияжем.