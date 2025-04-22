Мужчина разбогател на $1 млн благодаря ошибке кассира

Инцидент, который привел к неожиданному богатству, произошел в Мичигане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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45-летний житель Мичигана, пожелавший остаться анонимным, стал обладателем 1 миллиона долларов благодаря случайной ошибке кассира, пишет UPI. Мужчина зашел в магазин, чтобы купить лотерейный билет для одного конкретного розыгрыша, однако продавец, по недоразумению, продала ему билет для другого.

Как объяснил победитель, он изначально попросил у кассира билет для одного лотерейного розыгрыша, но продавец ошибочно поняла его просьбу и выбрала совершенно другой билет. «Это было абсолютно случайно. Я сказал кассиру, что хочу другой билет, но когда она попыталась его поменять, я решил оставить тот, который мне выдали», — рассказал он.

На следующее утро его жена решила проверить штрих-код билета и была потрясена, обнаружив, что этот билет оказался выигрышным, принося хозяевам рекордную сумму в 1 миллион долларов.

«Я не мог поверить своим глазам, мне казалось, что это просто шутка. Я буквально не мог дышать от удивления», — признался мужчина, когда узнал о выигрыше.

Чтобы обезопасить себя от возможных потерь, победитель рассказал, что сразу же спрятал билет: «Я положил его в банку и закопал во дворе. Мне было страшно, что с этим билетом может что-то случиться или я могу его потерять», — добавил он.

Теперь, когда удача улыбнулась ему, мужчина планирует использовать свой выигрыш для погашения ипотеки, оплаты текущих счетов и накоплений на пенсию.