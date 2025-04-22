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22.04.2025, 16:00

Овечкина назвали зверем

Новости Мира 0 499

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высоко оценил игру своего одноклубника Александра Овечкина после победы «Вашингтона» над «Монреалем» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Уилсон назвал российского хоккеиста «зверем», подчеркнув его значимость для команды и лидерские качества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters
Фото: Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Энергия Овечкина на льду

  • Влияние на игру: Уилсон отметил, что Овечкин привносит в игру не только свою результативность, но и невероятную энергию, которая вдохновляет команду. «Он делает все, что нужно для победы», — добавил нападающий.

  • Лидерские качества: По словам Уилсона, так должен выглядеть настоящий лидер, способный вести команду к победам.

Подающаяся победа в овертайме

  • Финальный результат: В матче, который состоялся в рамках первого раунда Кубка Стэнли, «Вашингтон» одержал победу над «Монреалем» со счетом 3:2.

  • Следующий матч: Команды встретятся вновь 24 апреля, и матч пройдет в 2:00 по московскому времени.

История рекордов

  • Новый рекорд Овечкина: 18 апреля, в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», Овечкин забросил свой 44-й гол в сезоне, что стало его 897-м в карьере в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

  • Обновление рекорда Гретцки: Этот гол позволил Овечкину побить снайперский рекорд легенды НХЛ Уэйна Гретцки, чье достижение в 894 гола было перекрыто российским форвардом еще 6 апреля.

Овечкин продолжает впечатлять своей игрой и устанавливать новые рекорды, укрепляя статус одного из величайших хоккеистов всех времен.

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