США вводят рекордные пошлины в 3521% на солнечные панели из Азии

22 апреля 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что США намерены ввести новые пошлины на импорт солнечных панелей из Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии. Размер пошлин может достигать рекордных 3521%. Это решение вызвало широкий резонанс в международной торговле и может оказать серьезное влияние на развитие возобновляемой энергетики как в США, так и в азиатских странах-поставщиках, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Bloomberg .

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Причины введения новых пошлин

Американские власти считают, что солнечные панели из вышеуказанных стран продаются на рынке США по заниженным ценам. Такое положение дел было выявлено в ходе исследования, проведенного американскими производителями. Оказавшиеся дешевыми панели, произведенные в Азии, подпитывались субсидиями от правительств этих стран, что позволяло производителям продавать свою продукцию по ценам ниже себестоимости.

Введение новых пошлин нацелено на поддержку американских производителей солнечных панелей и оборудования для возобновляемых источников энергии. Таким образом, власти хотят стимулировать рост отечественного производства и уменьшить зависимость от импорта.

Возможные последствия для возобновляемой энергетики

Несмотря на выгоды для американских производителей, это решение может оказать негативное влияние на американских разработчиков и установщиков солнечных панелей. Местные компании, долгое время использовавшие дешевый импорт, теперь столкнутся с повышением цен на оборудование. Это может затормозить развитие возобновляемой энергетики в США, особенно в условиях, когда правительство страны стремится увеличить долю зеленой энергии в национальном производстве.

Дополнительные пошлины и торговая война с Китаем

Новые пошлины на солнечные панели из Юго-Восточной Азии будут введены в дополнение к уже действующим мерам, установленным США. В начале апреля 2025 года президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, включая Казахстан. Эти тарифы варьируются от 10 до 50%.

Тарифы стали частью более широкого торгового конфликта с Китаем. В ответ на американские пошлины, Китай ввел контрмеры, установив дополнительные пошлины на товары из США в размере 34%. В дальнейшем тарифы были увеличены, и на сегодняшний день пошлины США на товары из Китая достигли 145%.

Влияние на международную торговлю и отношения между странами

Этот конфликт привел к серьезным экономическим последствиям. В ответ на повышенные тарифы, Китай приостановил закупки американских самолетов Boeing. США, в свою очередь, начали переговоры с 70 странами о тарифных мерах, пытаясь создать давление на Китай и сократить с ним торговые связи.

Китай заявляет, что не намерен уступать угрозам США и продолжит защищать свои интересы. Пекин подчеркнул, что будет бороться до конца в торговой войне и не будет реагировать на "шантаж" со стороны Вашингтона.

Заключение

Решение США о введении новых пошлин на солнечные панели из Юго-Восточной Азии является частью более широкого комплекса торговых мер, направленных на защиту американского производства и усиление давления на Китай. В то время как для местных производителей это может стать выгодным шагом, для развивающихся отраслей, таких как возобновляемая энергетика, последствия могут быть далеко не положительными. Международная торговля продолжает сталкиваться с новыми вызовами, и вряд ли конфликт между США и Китаем скоро завершится.