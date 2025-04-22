18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.07
595.21
6.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.04.2025, 18:25

США вводят рекордные пошлины в 3521% на солнечные панели из Азии

Новости Мира 0 687

22 апреля 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что США намерены ввести новые пошлины на импорт солнечных панелей из Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии. Размер пошлин может достигать рекордных 3521%. Это решение вызвало широкий резонанс в международной торговле и может оказать серьезное влияние на развитие возобновляемой энергетики как в США, так и в азиатских странах-поставщиках, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Bloomberg.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Причины введения новых пошлин

Американские власти считают, что солнечные панели из вышеуказанных стран продаются на рынке США по заниженным ценам. Такое положение дел было выявлено в ходе исследования, проведенного американскими производителями. Оказавшиеся дешевыми панели, произведенные в Азии, подпитывались субсидиями от правительств этих стран, что позволяло производителям продавать свою продукцию по ценам ниже себестоимости.

Введение новых пошлин нацелено на поддержку американских производителей солнечных панелей и оборудования для возобновляемых источников энергии. Таким образом, власти хотят стимулировать рост отечественного производства и уменьшить зависимость от импорта.

Возможные последствия для возобновляемой энергетики

Несмотря на выгоды для американских производителей, это решение может оказать негативное влияние на американских разработчиков и установщиков солнечных панелей. Местные компании, долгое время использовавшие дешевый импорт, теперь столкнутся с повышением цен на оборудование. Это может затормозить развитие возобновляемой энергетики в США, особенно в условиях, когда правительство страны стремится увеличить долю зеленой энергии в национальном производстве.

Дополнительные пошлины и торговая война с Китаем

Новые пошлины на солнечные панели из Юго-Восточной Азии будут введены в дополнение к уже действующим мерам, установленным США. В начале апреля 2025 года президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, включая Казахстан. Эти тарифы варьируются от 10 до 50%.

Тарифы стали частью более широкого торгового конфликта с Китаем. В ответ на американские пошлины, Китай ввел контрмеры, установив дополнительные пошлины на товары из США в размере 34%. В дальнейшем тарифы были увеличены, и на сегодняшний день пошлины США на товары из Китая достигли 145%.

Влияние на международную торговлю и отношения между странами

Этот конфликт привел к серьезным экономическим последствиям. В ответ на повышенные тарифы, Китай приостановил закупки американских самолетов Boeing. США, в свою очередь, начали переговоры с 70 странами о тарифных мерах, пытаясь создать давление на Китай и сократить с ним торговые связи.

Китай заявляет, что не намерен уступать угрозам США и продолжит защищать свои интересы. Пекин подчеркнул, что будет бороться до конца в торговой войне и не будет реагировать на "шантаж" со стороны Вашингтона.

Заключение

Решение США о введении новых пошлин на солнечные панели из Юго-Восточной Азии является частью более широкого комплекса торговых мер, направленных на защиту американского производства и усиление давления на Китай. В то время как для местных производителей это может стать выгодным шагом, для развивающихся отраслей, таких как возобновляемая энергетика, последствия могут быть далеко не положительными. Международная торговля продолжает сталкиваться с новыми вызовами, и вряд ли конфликт между США и Китаем скоро завершится.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Школьницы в Актау увлеклись смертельно опасной игрой
Beket → Это делается добровольно. В школах раньше было такое. Правда, не помню, чтобы это как то обсуждалось
Повестку спустя 10 лет службы получил 35-летний житель Актау
fox1167 → "в пограничных войсках"------Нет сейчас пограничных войск! Есть погранслужба РК
В Мангистау власти держат на контроле цены на социально значимые продукты питания
Ingul → Извините, положительных результатов не заметил. Цены как росли, так и растут.
Чиновник подделывал отчеты по заключенным в Актау
fox1167 → "к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства"------Дайте ему метлу! Пусть теперь сам метёт дворы!
Проводимые у здания акимата работы заинтересовали жителей Актау
дорожник → Зачем на площади клумбы? Это же не сквер