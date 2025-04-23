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22.04.2025, 20:01

Назван самый красивый человек в мире

Новости Мира 0 1 451

Деми Мур признана самым красивым человеком в мире по версии журнала People, сообщает Lada.kz со ссылкой на журнал People.

Фото: Mike Blake/Reuters
Фото: Mike Blake/Reuters

Известный американский журнал People опубликовал свой ежегодный рейтинг самых красивых людей мира, в котором актриса Деми Мур была признана самой красивой личностью планеты. В этом выпуске, который традиционно выходит каждый год, журналисты не только отметили внешние данные 62-летней звезды, но и взяли у нее интервью, в котором обсуждаются не только вопросы красоты, но и ее карьерный путь.

Изображение: обложка журнала People Magazine

Принятие себя — ключ к настоящей свободе

Для Деми Мур красота — это не просто внешность, а процесс самопринятия. В интервью она поделилась своим видением того, как важно принимать все аспекты своей личности, включая те, которые со временем могут меняться. По словам актрисы, величайшая свобода заключается в умении принимать себя без условий и без оглядки на внешние изменения.

«Это ежедневное чувство признания всего, кем я являюсь. И это не значит, что я принимаю только те части, которые мне нравятся. Это значит, что я принимаю все части меня», — рассказала Деми Мур.

Актриса подчеркнула, что она замечает изменения в своей внешности с возрастом, но они не влияют на ее самооценку: «Это не определяет мою ценность».

История награды

Журнал People ежегодно публикует список самых красивых людей года. Среди тех, кто в разные годы становился обладателем этого титула, можно встретить имена таких знаменитостей, как Джулия Робертс, Мишель Пфайффер, София Вергара, Синди Кроуфорд, Джоди Фостер, Мег Райан, Мел Гибсон, Кортни Кокс, Том Круз, Леонардо ДиКаприо, Николь Кидман, Бейонсе и многие другие.

Этот статус стал для Деми Мур не только признанием ее внешности, но и символом внутренней гармонии и уверенности в себе, которую она нашла благодаря принятию всех сторон своей личности.

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