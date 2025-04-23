Террористы расстреляли туристов в Индии: десятки жертв

В индийской части Кашмира вооруженные люди открыли огонь по группе туристов. По данным агентства AFP, по меньшей мере 27 человек погибли, хотя точное количество жертв и пострадавших до сих пор не подтверждено, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru

Фото: Waseem Andrabi/Hindustan Times via Getty Images

Индийские телеканалы сообщают о числе жертв, не меньшем 27 человек. Трагический инцидент произошел в районе Пахалгама, известном своей природной красотой и популярностью среди туристов.

Место происшествия и обстоятельства

Стрельба произошла в Байсаране — горном лугу, расположенном вдали от основных туристических маршрутов Пахалгама. Это место получило прозвище «местная Швейцария» и часто появлялось в болливудских фильмах. Байсаран является труднодоступным, и добраться туда можно только пешком или верхом на лошади. Нападение произошло в зоне, контролируемой Индией, но являющейся предметом спора между Индией и Пакистаном. Население региона в основном состоит из мусульман.

По словам местного гида, Вахида, который прибыл на место происшествия, несколько раненых были эвакуированы на спине лошади. Он отметил, что видел людей, лежащих на земле, и некоторые из них выглядели мертвыми. Точное число нападавших, по информации от индийских источников, составило от двух до трех человек.

Реакция властей

Глава региона Джамму и Кашмира, Омар Абдулла, заявил, что количество жертв пока не установлено, но пообещал предоставить официальную информацию, как только ситуация прояснится. Он отметил, что нападение имеет огромный масштаб, и это является самым серьезным случаем нападения на мирных жителей за последние годы. Эмоционально он добавил, что «это нападение на наших гостей — настоящее варварство», а тех, кто его совершил, он назвал «зверями и нелюдями».

Премьер-министр Индии, Нарендра Моди, охарактеризовал происшествие как террористическую атаку и выразил соболезнования семьям погибших. Он не уточнил точное количество жертв, но подтвердил, что атака имеет террористическую природу.

Исторический контекст

Как сообщает Reuters, нападения на туристов и паломников в Кашмире происходят не впервые, особенно после антииндийского восстания 1989 года. Однако в последние годы количество таких атак значительно сократилось. Последний крупный инцидент произошел в июне прошлого года, когда автобус с индуистскими паломниками упал в ущелье, что привело к гибели не менее девяти человек и ранению 33.

Реакция политиков

Глава правящей Индийской народной партии, Равиндер Райна, обвинил в нападении пакистанских боевиков и пообещал наказать не только самих нападавших, но и тех, кто им помогал. В свою очередь, Мехбуба Муфти, лидер Народной демократической партии Джамму и Кашмира, осудила нападение и призвала к тщательному расследованию. Она подчеркнула, что безопасность гостей региона должна быть приоритетом и что необходимо принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Заключение

Трагедия в Кашмире вновь подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются туристы в этом регионе, несмотря на усилия властей по обеспечению безопасности. Ожидается, что в ближайшие дни будут раскрыты подробности расследования, и виновные в нападении понесут наказание.