Экс-полковник МВД впал в кому во время отпуска в Таиланде и не выжил

Во время отпуска в Таиланде бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Шаров скончался после того, как впал в кому, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Хроника событий: болезнь и попытки спасения

Шаров приехал в Паттайю вместе с супругой, но в первый день пребывания почувствовал себя плохо. Его срочно доставили в госпиталь Vejthani Hospital в Бангкоке, где состояние мужчины быстро ухудшилось: он впал в кому. Через шесть дней у него случился инсульт, а затем начался отек мозга.

Медицинские усилия и отказ от транспортировки в Россию

Несмотря на подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, медицинские работники не смогли спасти экс-полковника. Местные врачи не разрешили перевезти пациента в Россию, объяснив, что перелет может значительно ухудшить его состояние.

Страховка не покрыла лечение

Супруга Григория Шарова обратилась с жалобой, что страховка не покрыла расходы на лечение. Женщина была вынуждена заплатить более 650 тысяч рублей за медицинские услуги, которые пришлось оплатить самостоятельно.

Эта трагедия привлекла внимание к вопросам медицинской страховки и доступности качественного лечения за границей, особенно в экстренных ситуациях.