Ваш крем старит кожу: правда о гиалуроновой кислоте

Многие из нас тратят деньги на кремы с гиалуроновой кислотой в надежде на омоложение, но что если результат не оправдывает ожидания? Увлажнение кожи — важный аспект ухода, однако, зачастую эти средства не приносят долгожданного эффекта. Почему так происходит?, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: Pixabay

Почему гиалуроновая кислота не всегда помогает

Молекулы гиалуроновой кислоты в большинстве косметических кремов имеют слишком крупный размер, чтобы эффективно проникать в кожу. Они остаются на поверхности эпидермиса, вытягивая влагу из более глубоких слоев кожи. Это может дать лишь временный эффект разглаживания, но в долгосрочной перспективе кожа становится более сухой и теряет упругость. Чтобы добиться настоящего увлажнения, предпочтите ампулы с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой — такие молекулы способны глубже проникать в кожу и обеспечивать более стойкий эффект. Просто добавьте пару капель в ваш привычный лосьон.

Главный враг молодости — сахар

Однако не только кремы могут стать причиной старения кожи. Существенное влияние на ее состояние оказывает и наш рацион. Гликация, процесс, при котором сахарные молекулы прикрепляются к коллагену, делает кожу дряблой и теряющей эластичность. Чтобы замедлить этот процесс, важно ограничить потребление сахара.

Замена сладкого на полезное

Вместо привычных сладких лакомств попробуйте финики — они содержат медь, которая помогает нейтрализовать процесс гликации и поддерживает здоровье кожи. И, конечно, не верьте в обещания детокс-диет, которые якобы очищают организм от токсинов. На самом деле, печень прекрасно справляется с этой задачей самостоятельно. Более того, голодание и ограничение питания могут привести к дефициту важных микроэлементов, таких как селен и цинк, что, наоборот, ускоряет процессы старения.

Полезные добавки для кожи

Для поддержания здоровья кожи в рацион можно добавить бразильские орехи — всего один орех в день покрывает суточную норму селена, который играет ключевую роль в поддержании молодости кожи. Красота начинается не с дорогостоящих кремов, а с правильного питания!

Заботьтесь о себе изнутри, и ваша кожа ответит вам благодарностью!