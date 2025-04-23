Загранпаспорт Жириновского выставили на торги

Заграничный паспорт основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который действовал в период с 1992 по 1997 год, был выставлен на торги Санкт-Петербургским «Северным аукционным домом». Этот паспорт, ставший уникальным историческим артефактом, содержит штампы пограничной службы, личные визы Жириновского и его автограф, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Советский загранпаспорт Владимира Жириновского выставлен на аукцион в Петербурге, фото: Северный аукционный дом

Начальная цена — 100 тысяч рублей

Начальная стоимость лота установлена на уровне 100 тысяч рублей, что привлекло внимание коллекционеров и историков. Появление личных предметов известных политических фигур на аукционах давно стало популярным среди ценителей истории и политического наследия.

Политический контекст и новый бренд ЛДПР

Между тем, ЛДПР продолжает активно развивать свой бренд. В марте партия подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Жириновский» и «Жириновский навсегда». Эти бренды планируется использовать в различных сферах, включая производство алкогольной и табачной продукции, одежды, обуви и сувениров, а также в розничной торговле, рекламе и электронной коммерции.

Стипендия имени Жириновского

Кроме того, в апреле 2025 года российским правительством была учреждена стипендия имени Владимира Жириновского, предназначенная для поддержки студентов, изучающих востоковедение и государственное управление. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.