Россиян с просроченными паспортами за границей ждут штрафы и проблемы с получением загранпаспорта

Как напоминает адвокат Екатерина Духина, россияне, чей внутренний паспорт истек во время пребывания за рубежом, могут столкнуться с неприятными последствиями, включая штрафы и трудности с получением или обновлением заграничного паспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru