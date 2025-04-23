Россиян с просроченными паспортами за границей ждут штрафы и проблемы с получением загранпаспорта

Как напоминает адвокат Екатерина Духина, россияне, чей внутренний паспорт истек во время пребывания за рубежом, могут столкнуться с неприятными последствиями, включая штрафы и трудности с получением или обновлением заграничного паспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Штрафы за просроченные внутренние паспорта
Размер штрафа и срок его уплаты:
Если россиянин не обновил внутренний паспорт, находясь за границей, на него может быть наложен штраф.
Для его оплаты отводится срок в два месяца.
Увеличение штрафа или назначение исправительных работ:
Если срок для уплаты штрафа истечет, сумма будет увеличена вдвое.
В качестве альтернативы может быть назначен срок исправительных работ до 50 часов.
Проблемы с обновлением заграничного паспорта
Недействительный внутренний паспорт: Невозможность обновить или получить новый заграничный паспорт без действующего внутреннего документа.
Обновление заграничного паспорта за границей: Заграничный паспорт можно обновить через российские консульства, но только в случае, если внутренний паспорт действителен.
Длительный процесс восстановления гражданства: В случае отсутствия внутреннего паспорта придется пройти длительную процедуру восстановления гражданства, что займет не менее трех месяцев и потребует уплаты штрафа.
Особенности при оформлении паспорта в России
Важно помнить, что при подаче заявления на получение или замену паспорта в России обязательно должны быть проставлены отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета и воинской обязанности.
Россияне, не успевшие вовремя обновить свои паспорта, должны быть готовы к административным последствиям и длительным процедурам в случае нахождения за границей.
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