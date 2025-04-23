Перстень папы Франциска разобьют молотком и положат с ним в гроб: зачем такие сложности

Кольцо, которое было использовано Папой Франциском для официальных церемоний, будет уничтожено молотком в рамках специальной церемонии. Это решение принято в целях предотвращения возможных подделок этого уникального атрибута понтифика, сообщает Lada.kz со ссылкой на Metro .

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Зачем уничтожают кольцо?

Кольцо, также известное как Кольцо рыбака, традиционно использовалось для запечатывания писем воском и проставления официальной печати на документах папы. Его уничтожение гарантирует, что кольцо не будет использовано повторно или подделано. После разрушения его часть будет помещена в гроб покойного Папы.

Уникальность папского кольца

Каждое папское кольцо изготавливается индивидуально и является уникальным для каждого понтифика. Оно не может быть передано или воспроизведено. Эти кольца разрабатываются и производятся мастерами Римской гильдии ювелиров, что придает им особую ценность и символизм.

Роль кардинала в церемонии

Разрушить перстень было поручено кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу, который является одним из самых влиятельных фигур в Ватикане. Фаррелл, происходящий из ирландской рабочей семьи, сыграл важную роль в организации данной церемонии.

Таким образом, уничтожение кольца является важным шагом в сохранении его уникальности и предотвращении его использования в будущем.