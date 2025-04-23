Убийцу Игоря Талькова приговорили к тюрьме спустя 35 лет, но посадить его будет сложно

Судебные разбирательства по делу об убийстве легендарного певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году, завершились вынесением приговора. Концертный директор Игоря Талькова, Валерий Шляфман, был признан виновным в совершении убийства и приговорен к 13 годам тюремного заключения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Life.ru
Подробности приговора
Дата и место вынесения приговора: Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил решение в апреле 2025 года.
Осуждённый: Валерий Шляфман, концертный директор Талькова, проживающий в Израиле.
Приговор: Шляфману назначен срок наказания в 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Представители сторон: Прокуратура требовала 14 лет строгого режима, защита выступала за оправдательный приговор.
Конфликт: 6 октября 1991 года за кулисами петербургского дворца спорта «Юбилейный» произошел конфликт между Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Причиной стала спорная очередность выхода артистов на сцену.
Драка и выстрел: В ходе конфликта Шляфман выстрелил в Малахова из револьвера, но промахнулся и случайно смертельно ранил Игоря Талькова.
Скрытие: Шляфман вскоре после инцидента скрылся в Израиле, где и продолжал скрываться до момента заочного ареста в 2022 году.
Несмотря на вынесенный приговор, исполнение наказания сталкивается с рядом проблем:
Местонахождение осуждённого: Шляфман проживает в Израиле, что затрудняет его физическое задержание.
Заочный арест: Заочного ареста недостаточно для немедленного экстрадиционного запроса, так как Израиль не экстрадирует граждан на основании политических дел.
Трудности с наказанием: Исполнение наказания в России невозможно без экстрадиции Шляфмана на территорию страны.
Длительное расследование: Расследование убийства Талькова продолжалось более 30 лет, пока следственные органы не собрали достаточно доказательств для предъявления обвинений.
Возвращение к делу: Тема убийства Игоря Талькова вновь стала актуальной в последние годы благодаря новому раскрытию деталей инцидента.
Итог: Несмотря на заочный приговор, реальное наказание для Валерия Шляфмана остается под вопросом, пока не будут решены юридические и дипломатические вопросы с его экстрадицией в Россию.
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