18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.07
595.21
6.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.04.2025, 14:01

Убийцу Игоря Талькова приговорили к тюрьме спустя 35 лет, но посадить его будет сложно

Новости Мира 0 956

Судебные разбирательства по делу об убийстве легендарного певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году, завершились вынесением приговора. Концертный директор Игоря Талькова, Валерий Шляфман, был признан виновным в совершении убийства и приговорен к 13 годам тюремного заключения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Life.ru

Игорь Тальков. Обложка © ТАСС / Владимир Яцина
Игорь Тальков. Обложка © ТАСС / Владимир Яцина

Подробности приговора

  • Дата и место вынесения приговора: Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил решение в апреле 2025 года.

  • Осуждённый: Валерий Шляфман, концертный директор Талькова, проживающий в Израиле.

  • Приговор: Шляфману назначен срок наказания в 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.

  • Представители сторон: Прокуратура требовала 14 лет строгого режима, защита выступала за оправдательный приговор.

Ход событий: как было совершено преступление

  • Конфликт: 6 октября 1991 года за кулисами петербургского дворца спорта «Юбилейный» произошел конфликт между Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Причиной стала спорная очередность выхода артистов на сцену.

  • Драка и выстрел: В ходе конфликта Шляфман выстрелил в Малахова из револьвера, но промахнулся и случайно смертельно ранил Игоря Талькова.

  • Скрытие: Шляфман вскоре после инцидента скрылся в Израиле, где и продолжал скрываться до момента заочного ареста в 2022 году.

Проблемы с арестом и заключением

Несмотря на вынесенный приговор, исполнение наказания сталкивается с рядом проблем:

  1. Местонахождение осуждённого: Шляфман проживает в Израиле, что затрудняет его физическое задержание.

  2. Заочный арест: Заочного ареста недостаточно для немедленного экстрадиционного запроса, так как Израиль не экстрадирует граждан на основании политических дел.

  3. Трудности с наказанием: Исполнение наказания в России невозможно без экстрадиции Шляфмана на территорию страны.

Долгий путь к правосудию

  • Длительное расследование: Расследование убийства Талькова продолжалось более 30 лет, пока следственные органы не собрали достаточно доказательств для предъявления обвинений.

  • Возвращение к делу: Тема убийства Игоря Талькова вновь стала актуальной в последние годы благодаря новому раскрытию деталей инцидента.

Итог: Несмотря на заочный приговор, реальное наказание для Валерия Шляфмана остается под вопросом, пока не будут решены юридические и дипломатические вопросы с его экстрадицией в Россию.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле