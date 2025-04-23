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23.04.2025, 15:37

В Стамбуле произошло мощное землетрясение (видео)

Новости Мира 0 620

В Стамбуле произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2, которое вызвало панику среди жителей города. Это событие привлекло внимание как местных, так и международных средств массовой информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Uwe Anspach/Global Look Press
Фото: Uwe Anspach/Global Look Press

Подробности землетрясения

  1. Магнитуда и продолжительность
    Землетрясение, произошедшее в Стамбуле, имело магнитуду 6,2. Толчки ощущались в течение 10 секунд, что вызвало значительную панику среди жителей города. Это вторичное землетрясение последовало за толчками магнитудой 3,9, которые были зафиксированы у побережья Силиври.

  2. Реакция официальных властей
    Управление по ликвидации стихийных бедствий Турции (AFAD) подтвердило факт землетрясения с магнитудой 6,2. На данный момент не поступило информации о пострадавших или разрушениях. Власти продолжают мониторинг ситуации.

  3. Проблемы с интернет-связью
    По данным корреспондента РИА Новости, после землетрясения в Стамбуле возникли проблемы с интернет-соединением, что затруднило коммуникацию для жителей города и гостей.

Связь с другими землетрясениями

Интересно, что данное землетрясение произошло на фоне других крупных сейсмических событий в регионе. В частности, 13 апреля землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, на юго-востоке страны, близ города Худжанд. Это землетрясение также привело к разрушению 94 домов и ощущалось даже в соседнем Узбекистане.

Итоги и меры безопасности

Хотя землетрясение в Стамбуле не привело к значительным разрушениям, важно отметить, что такие события всегда подчеркивают необходимость постоянной готовности к природным катастрофам. Гражданам рекомендуется следить за обновлениями от местных властей и соблюдать меры предосторожности в случае повторных подземных толчков.

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