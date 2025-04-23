Взрывы в «Москва-Сити»: что известно

На территории знаменитого делового комплекса «Москва-Сити» произошли три взрыва. В настоящее время на месте происшествия продолжается сильный пожар. Причины возгорания пока выясняются, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал 112 .

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Причины возгорания и место происшествия

Пожар начался на строительной площадке в «Москва-Сити». Взрыв произошел на подземной парковке, где сработала машина, что привело к дальнейшему распространению огня. На месте работают спасательные службы, включая одну бригаду скорой помощи и несколько пожарных расчетов.

Подтверждение и дополнительные происшествия в регионе

Ранее, 22 апреля, Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что во Владимирской области эвакуировали поселок Барсово, расположенный в Киржачском районе. Это было связано с взрывами вблизи арсенала Министерства обороны РФ. По словам местных журналистов, дорога, ведущая в Киржач, была перекрыта.

Официальные комментарии власти

Позже губернатор Владимирской области, Александр Авдеев, подтвердил факт взрыва, однако не раскрыл подробности инцидента. Министерство обороны РФ также сообщило, что причиной происшествия, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности на объекте.