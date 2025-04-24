Появилась новая версия причин убийства Джона Кеннеди

Согласно новой версии, причиной убийства президента США Джона Кеннеди стали его связи с советской разведчицей, о которых стало известно его ближайшему окружению. В материале, опубликованном изданием Radar Online, историк и отставной майор американской разведки ВВС Ральф Ганис утверждает, что эти отношения могли стать причиной трагической гибели президента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Секретная связь, угроза скандала
По словам Ганиса, связь Кеннеди с женщиной, которая работала на советскую разведку, могла стать известной широкой общественности. Если бы это случилось, возможен был бы крупный политический скандал, способный привести к падению действующего правительства США. Историк заявляет, что именно этот фактор стал причиной решающего шага — убийства президента.
ФБР и рассекреченные документы
Ганис ссылается на рассекреченные документы ФБР, которые якобы подтверждают данную версию. Национальный архив США недавно опубликовал материалы, связанные с расследованиями по делу об убийстве Кеннеди, а также покушений на его брата Роберта и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга.
Информация из СССР о Ли Харви Освальде
Одним из интересных аспектов расследования стало выяснение, что Советский Союз передавал информацию о Ли Харви Освальде, человеке, который устроил покушение на Кеннеди. В частности, Москва информировала американские власти о плохих стрелковых навыках Освальда, что могло бы повлиять на ход расследования, если бы эта информация стала известна раньше.
Заключение
Таким образом, новая версия, озвученная Ральфом Ганисом, добавляет новый поворот в дело об убийстве Джона Кеннеди, предлагая в качестве одной из причин смерть президента не только внутренние политические обстоятельства, но и вмешательство его близких и международной разведки.
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