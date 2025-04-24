Появилась новая версия причин убийства Джона Кеннеди

Согласно новой версии, причиной убийства президента США Джона Кеннеди стали его связи с советской разведчицей, о которых стало известно его ближайшему окружению. В материале, опубликованном изданием Radar Online, историк и отставной майор американской разведки ВВС Ральф Ганис утверждает, что эти отношения могли стать причиной трагической гибели президента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Walt Cisco/Dallas Morning News

Секретная связь, угроза скандала

По словам Ганиса, связь Кеннеди с женщиной, которая работала на советскую разведку, могла стать известной широкой общественности. Если бы это случилось, возможен был бы крупный политический скандал, способный привести к падению действующего правительства США. Историк заявляет, что именно этот фактор стал причиной решающего шага — убийства президента.

ФБР и рассекреченные документы

Ганис ссылается на рассекреченные документы ФБР, которые якобы подтверждают данную версию. Национальный архив США недавно опубликовал материалы, связанные с расследованиями по делу об убийстве Кеннеди, а также покушений на его брата Роберта и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

Информация из СССР о Ли Харви Освальде

Одним из интересных аспектов расследования стало выяснение, что Советский Союз передавал информацию о Ли Харви Освальде, человеке, который устроил покушение на Кеннеди. В частности, Москва информировала американские власти о плохих стрелковых навыках Освальда, что могло бы повлиять на ход расследования, если бы эта информация стала известна раньше.

Заключение

Таким образом, новая версия, озвученная Ральфом Ганисом, добавляет новый поворот в дело об убийстве Джона Кеннеди, предлагая в качестве одной из причин смерть президента не только внутренние политические обстоятельства, но и вмешательство его близких и международной разведки.