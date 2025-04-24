В Израиле разгорелся скандал: глава разведки дает показания против Нетаньяху

В Израиле разразился политический скандал, который уже вошел в историю страны. Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар дал показания против премьер-министра Биньямина Нетаньяху в суде. Это первый случай, когда спецслужбы выдвигают серьезные обвинения в адрес действующего главы правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на BBC News

Фото: m.haber7.com

Обвинения и показания Ронена Бара

21 апреля Ронен Бар рассказал в суде, что премьер-министр Израиля требовал от него «персональной лояльности» и подчинения исключительно ему, а не Верховному суду, особенно в случае конституционного кризиса. Бар утверждает, что именно отказ подчиниться личным требованиям Нетаньяху стал причиной его увольнения. Он также заявил, что официальная версия правительства об «утрате доверия» не соответствует действительности.

Бар подчеркнул, что его показания были даны под присягой, что делает их особо весомыми. Это значит, что если они окажутся ложными, Бар может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ход событий и политические последствия

Ронен Бар в своих показаниях также отметил, что отказался помогать Нетаньяху избежать дачи показаний на уголовном процессе, известном как Катаргейт. Это расследование касается предполагаемой связи советников премьер-министра с лоббированием интересов Катара.

Кроме того, «Шин-бет» занимался расследованием ошибок властей, приведших к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Бар признает, что спецслужбы допустили ошибки, но обвиняет правительство Нетаньяху в попытке переложить ответственность за произошедшее на «Шин-бет» и другие структуры.

После выступления Ронена Бара в суде премьер-министр Нетаньяху опроверг обвинения, заявив, что они являются «ложными утверждениями». Несмотря на это, его офис продолжает утверждать, что увольнение Бар было вызвано не политическими мотивами, а неудачной работой спецслужбы, в частности, в контексте трагических событий октября 2023 года.

Хронология конфликта

Конфликт между премьер-министром Нетаньяху и Роненом Баром развивался за закрытыми дверями, но стал публичным в конце марта 2025 года, когда речь зашла о решении об увольнении Баром. 20 марта кабинет министров поддержал решение премьер-министра, а на следующий день Биньямин Нетаньяху официально объявил о его увольнении.

Причинами для увольнения, по версии Нетаньяху, стали утрата доверия и «оперативный провал», который позволил ХАМАСу атаковать Израиль в октябре 2023 года. Бар же назвал обвинения лживыми и утверждал, что он не знал о готовящейся атаке заранее, как утверждал Нетаньяху.

Реакция общества и правовых органов

После увольнения Ронена Бара в Израиле вспыхнули массовые протесты. Несколько исков против правительства были поданы в Высший суд справедливости (БАГАЦ). 8 апреля Верховный суд временно приостановил увольнение Бар до окончательного решения по делу, постановив, что Бар должен оставаться на своем посту до вынесения вердикта.

Бар в свою очередь заявил, что намерен уйти с поста независимо от решения суда, но добавил, что судебное разбирательство имеет для него большее значение, чем его личные обстоятельства.

Заключение

Конфликт между главой спецслужбы «Шин-бет» и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху имеет огромные политические последствия и привлекает внимание не только израильского общества, но и международной аудитории. Независимо от исхода дела, оно уже стало знаковым в истории страны.