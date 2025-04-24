Ударение в слове "звонит" изменится, заявили в Институте Виноградова

Филологи Института русского языка им. Виноградова заявили, что ударение в слове «звонит» изменится. Согласно мнению эксперта, доктора филологических наук Марии Каленчук, ударение постепенно будет смещаться на первый слог, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Изменения в языке: движение ударения от окончания к основе

Как отмечает Каленчук, процесс изменения ударения в словах на «ить» наблюдается уже более 100 лет. Эксперт утверждает, что такая тенденция касается многих глаголов, и с течением времени ударение начинает переходить с окончания на основу. Примером такого изменения является и слово «звонит».

"За вариантом с ударением на первый слог («звОнит») будущее", — уверена Каленчук. По ее словам, процесс не является случайным, и смещение ударения уже началось.

Слова, в которых ударение меняется по аналогичной модели

Изменение ударения в русском языке происходит по определенной модели, и специалисты считают, что аналогичная трансформация уже произошла в других словах, таких как «варит», «солит», «дружит». В случае с «звонит» это изменение произошло несколько позже, однако оно неизбежно завершится.

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