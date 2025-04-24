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24.04.2025, 08:24

Назван возраст, в котором приход весны особенно сложно воспринимается некоторыми людьми

Новости Мира 0 557

Период весны – это время перемен, но для многих людей переход в новый сезон может быть тяжелым. Особенно это касается людей до 44 лет, которые чаще всего сталкиваются с синдромом «весенней усталости», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как пояснила Екатерина Орлова, врач и клинический психолог, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, восприятие весны и изменений в погоде зависит от возраста, а также от ряда внешних факторов, таких как личные и социальные нагрузки.

Молодежь и «весенняя усталость»

Для людей в возрасте от 18 до 44 лет весна нередко приносит не только радость, но и стресс. В этот период жизни часто приходится совмещать карьерный рост, личные амбиции и поиски гармонии в личной жизни. Такой образ жизни, сопровождаемый высокой нагрузкой, может стать причиной синдрома «весенней усталости», когда усталость от зимы ощущается особенно сильно. Психолог объясняет, что в этом возрасте люди стремятся успеть многое, и смена времени года воспринимается не всегда как облегчение.

Средний возраст и стресс

Для людей в возрасте 44-65 лет весна может быть временем, когда ощущения стресса и перегрузки достигают пика. Основная причина – повышенная ответственность, связанная с работой и семьей. Весна для этих людей может восприниматься как возможность для восстановления, но усталость и нехватка времени на отдых иногда мешают насладиться этой порой года.

Дети и подростки: восприимчивость к изменениям

Для детей до 12 лет времена года зачастую воспринимаются через игру и физическую активность. Погода может не оказывать значительного влияния на их эмоциональное состояние, однако изменения в режиме дня могут быть для них заметными. В подростковом возрасте, когда происходит гормональная перестройка, восприятие внешних факторов становится более ярким. Подростки могут остро реагировать на изменение климата, и сезонные изменения часто сопровождаются дополнительными переживаниями, связанными с учебой и социальным окружением.

Пожилые люди и чувствительность к сезонным изменениям

Пожилые люди, по словам психолога, часто испытывают более высокую чувствительность к изменениям температуры и влажности. Весна и лето воспринимаются ими как самые комфортные сезоны, тогда как зима может быть временем изоляции и снижения активности. Тем не менее, физическая усталость, связанная с возрастом, может ограничивать удовольствие от прихода нового сезона.

Заключение

Каждый возраст имеет свои особенности восприятия весны. Для молодых людей это может быть период борьбы с усталостью и высокими требованиями, для людей среднего возраста – время стрессов и ответственности. Для детей и подростков весна связана с изменениями в их социальном окружении, а пожилые люди чаще всего испытывают наибольшее ощущение комфорта именно в это время года. Важно понимать, что восприятие сезона может зависеть не только от физических факторов, но и от психологической нагрузки, с которой человек сталкивается в своей жизни.

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