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24.04.2025, 09:28

Названа польза стакана воды с имбирем и лимоном

Новости Мира 0 527

Утренний прием воды с лимоном и имбирем положительно сказывается на общем состоянии здоровья, особенно на функционировании желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Как утверждает врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева, употребление этого напитка помогает организму поддерживать нормальный водный баланс, что необходимо для полноценной работы всех систем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Pexels
Фото: Pexels

Преимущества воды с лимоном и имбирем для ЖКТ

  • Поддержание водного баланса: Вода способствует нормализации водного обмена, что важно для здоровья всех органов.

  • Предотвращение запоров: Регулярное употребление воды помогает стимулировать работу кишечника, что способствует предотвращению запоров.

Польза лимона

Лимон является источником множества полезных веществ, среди которых:

  • Фенольные соединения: обладают антиоксидантными свойствами.

  • Витамины и минералы: лимон богат витаминами C, B, а также важными минералами.

  • Пищевые волокна: способствуют улучшению пищеварения и регулярности работы кишечника.

  • Эфирные масла и каротиноиды: полезны для общего состояния организма, поддерживая его иммунные функции.

В кожуре лимона содержится лимонен, биоактивный компонент, который, по данным научных исследований, помогает:

  • Снижать риск развития рака.

  • Подавлять воспалительные процессы.

  • Улучшать моторику ЖКТ.

  • Регулировать уровень артериального давления.

Преимущества имбиря

Имбирь — еще один важный компонент в этом напитке, обладающий рядом полезных свойств:

  • Гингерол: главный активный элемент имбиря, положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы.

  • Противовоспалительное действие: помогает уменьшать воспаления в организме.

  • Противораковое действие: снижает риск развития различных форм рака.

  • Снижение уровня холестерина: способствует нормализации липидного обмена.

  • Улучшение моторики ЖКТ: помогает избежать вздутия живота и функциональных нарушений в кишечнике.

Заключение

Комбинированное воздействие воды с лимоном и имбирем на организм способствует улучшению работы ЖКТ, поддержанию нормального водного баланса и укреплению общего состояния здоровья. Это простое и доступное средство стоит включить в утренний рацион для поддержания активного и здорового образа жизни.

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