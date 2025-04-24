Названа польза стакана воды с имбирем и лимоном

Утренний прием воды с лимоном и имбирем положительно сказывается на общем состоянии здоровья, особенно на функционировании желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Как утверждает врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева, употребление этого напитка помогает организму поддерживать нормальный водный баланс, что необходимо для полноценной работы всех систем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Pexels

Преимущества воды с лимоном и имбирем для ЖКТ

Поддержание водного баланса : Вода способствует нормализации водного обмена, что важно для здоровья всех органов.

Предотвращение запоров: Регулярное употребление воды помогает стимулировать работу кишечника, что способствует предотвращению запоров.

Польза лимона

Лимон является источником множества полезных веществ, среди которых:

Фенольные соединения : обладают антиоксидантными свойствами.

Витамины и минералы : лимон богат витаминами C, B, а также важными минералами.

Пищевые волокна : способствуют улучшению пищеварения и регулярности работы кишечника.

Эфирные масла и каротиноиды: полезны для общего состояния организма, поддерживая его иммунные функции.

В кожуре лимона содержится лимонен, биоактивный компонент, который, по данным научных исследований, помогает:

Снижать риск развития рака.

Подавлять воспалительные процессы.

Улучшать моторику ЖКТ.

Регулировать уровень артериального давления.

Преимущества имбиря

Имбирь — еще один важный компонент в этом напитке, обладающий рядом полезных свойств:

Гингерол : главный активный элемент имбиря, положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Противовоспалительное действие : помогает уменьшать воспаления в организме.

Противораковое действие : снижает риск развития различных форм рака.

Снижение уровня холестерина : способствует нормализации липидного обмена.

Улучшение моторики ЖКТ: помогает избежать вздутия живота и функциональных нарушений в кишечнике.

Заключение

Комбинированное воздействие воды с лимоном и имбирем на организм способствует улучшению работы ЖКТ, поддержанию нормального водного баланса и укреплению общего состояния здоровья. Это простое и доступное средство стоит включить в утренний рацион для поддержания активного и здорового образа жизни.