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24.04.2025, 10:32

Влияет ли цвет детского автокресла на безопасность в дороге: специалисты дали однозначный ответ

Новости Мира 0 800

Детские автокресла являются неотъемлемой частью обеспечения безопасности детей в автомобиле. Однако многие родители задаются вопросом, стоит ли обращать внимание на цвет автокресла при выборе. Рассмотрим, влияет ли цвет на безопасность и что об этом говорят специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: thesun.co.uk
Фото: thesun.co.uk

Роль автокресла в безопасности ребёнка

Детские автокресла разработаны с учётом анатомических особенностей детского организма и помогают правильно зафиксировать ребёнка в машине. Это снижает риск травм при ДТП и обеспечивает комфорт на протяжении всей поездки. Родители уделяют особое внимание выбору автокресла, ведь оно играет ключевую роль в защите.

Цвет автомобиля и безопасность

Важность выбора цвета автокресла часто преувеличивается. На безопасность в первую очередь влияет не цвет автокресла, а цвет самого автомобиля. Исследования показывают, что риск попасть в аварию значительно выше для чёрных автомобилей. В зависимости от времени суток и погодных условий, вероятность аварий для таких автомобилей может увеличиваться на 12-47%. Наиболее безопасными признаны автомобили ярких цветов — красные, жёлтые и оранжевые, так как их легче заметить на дороге.

Опрос родителей: как выбирают детские автокресла?

Согласно исследованию, проведённому компанией Britax Roemer Russia и сетью «Детский мир», около 40% родителей выбирают детские автокресла чёрного или серого цвета. Главным аргументом в пользу этих оттенков является их практичность — такие кресла, как правило, меньше пачкаются. Однако существует мнение, что тёмные кресла могут представлять угрозу безопасности ребёнка. 13% родителей считают, что тёмные автокресла перегреваются на солнце, что может привести к перегреву ребёнка.

Рекомендации экспертов

Эксперты компании Britax Roemer утверждают, что цвет автокресла не имеет существенного влияния на безопасность в случае аварии. Главное, на что следует обратить внимание при выборе автокресла, — это результаты краш-тестов, которые показывают, насколько эффективно кресло защищает ребёнка в экстремальных ситуациях.

Заключение

Вопрос цвета автокресла, хотя и важен с точки зрения эстетики, не имеет прямого отношения к безопасности. Гораздо важнее выбирать кресло по результатам краш-тестов и уверенности в его надёжности.

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