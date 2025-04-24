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24.04.2025, 11:04

Шойгу предупредил о подготовке к нападению на Россию: возможные сроки начала большой войны

Новости Мира 0 2 977

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, выступил с тревожным заявлением, в котором рассказал о готовности европейских стран к широкомасштабной войне с Россией. По словам бывшего министра обороны, война может начаться в ближайшие годы. сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: breakingdefense.com
Фото: breakingdefense.com

Подготовка Европы к военному конфликту с Россией

Шойгу подчеркнул, что Европа активно готовится к военному столкновению с Россией, а сроки начала конфликта уже обсуждаются на разных уровнях. По его информации, предполагаемые временные рамки начала войны варьируются от трёх до пяти лет, с возможным началом военных действий в 2030 году.

Роль Украины в подготовке к войне

Одним из ключевых факторов подготовки к возможной войне является затяжной вооруженный конфликт на территории Украины. Шойгу отметил, что для достижения целей Европейского Союза необходимо ослабить Россию, что, по его мнению, и делает ЕС, пытаясь продлить конфликты в Украине.

Экономические мотивы европейских лидеров

Глава Совета безопасности России добавил, что действия европейских лидеров также связаны с экономическими интересами. ЕС стремится получить контроль над природными ресурсами Украины, что может помочь покрыть расходы на перевооружение и подготовку к масштабному военному конфликту.

Стратегические манипуляции с природными ресурсами Украины

Кроме того, Шойгу отметил, что ЕС пытается сорвать сделку Украины с США относительно использования природных ресурсов, надеясь извлечь выгоду от этих ресурсов. Он также добавил, что затягивание переговоров между Украиной и США может быть связано с попытками Киевом договориться с Великобританией и Францией о более выгодных условиях.

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