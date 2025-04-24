18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.16
588.48
6.23
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.04.2025, 13:16

Врач рассказал, почему нельзя мазать йодом открытые раны

Новости Мира 0 2 417

Долгое время спиртовой раствор йода использовался как универсальный антисептик для обработки ран. Однако, с развитием медицины, многие старые методы, включая применение йода, были пересмотрены. Врач-хирург Эльвин Гусейнов объяснил, почему обработка открытых ран йодом может быть опасной и какие существуют безопасные альтернативы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Агрессивное воздействие на живые ткани

Йод оказывает агрессивное воздействие на ткани, что делает его неподходящим для лечения открытых ран. Спиртовой раствор йода может вызывать химические ожоги, замедляя процесс заживления. Это связано с тем, что йод разрушает клеточные мембраны, что может привести к некрозу (отмиранию) тканей.

Увеличение риска инфекции

Исследования показывают, что использование йода может способствовать развитию устойчивых штаммов бактерий. Это происходит потому, что йод уничтожает лишь часть микроорганизмов, создавая условия для выживания более устойчивых патогенов, которые могут быть труднее поддаются лечению.

Токсическое воздействие на организм

Йод может всасываться в кровоток, что в некоторых случаях приводит к нарушению функции щитовидной железы. При длительном использовании или применении больших доз йода может возникнуть риск токсических реакций, которые окажут негативное влияние на здоровье.

Аллергические реакции

Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на йод. Это может проявляться в виде легкого покраснения, зуда, а в более тяжелых случаях — анафилактического шока. Такие реакции могут представлять угрозу для здоровья и требуют немедленного медицинского вмешательства.

Современные альтернативы

В настоящее время медицина предлагает более безопасные и эффективные методы лечения открытых ран. К ним относятся:

  • Антисептики на основе хлоргексидина — обеспечивают высокую антимикробную активность без агрессивного воздействия на ткани.

  • Антибиотиковые мази и гели — помогают избежать инфицирования и ускоряют заживление.

  • Медицинские повязки и гидрогелевые средства — поддерживают оптимальную влажность раны и способствуют быстрому заживлению.

Устаревшие методы лечения

Кроме йода, популярными у россиян являются такие препараты, как мазь Вишневского, ихтиоловая мазь и бриллиантовый зеленый (зеленка). Однако, эти средства также считаются устаревшими и могут не обеспечивать должного эффекта при лечении.

Заключение

Медицина продолжает развиваться, и появляются новые методы, основанные на научных исследованиях и практических данных. На данный момент не существует «волшебной таблетки» от всех болезней, поэтому важно не заниматься самолечением и при необходимости обращаться к специалисту.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле