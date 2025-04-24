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24.04.2025, 14:22

«Почему нет на русском?»: вопрос Сергея Лаврова в Самарканде застал всех врасплох

Новости Мира 0 11 381

Российский министр удивился отсутствию русскоязычной надписи на мемориале в Самарканде, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: kun.uz
Фото: kun.uz

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Самарканд сопровождался дипломатическим конфузом. Уже на первых минутах пребывания в Узбекистане российский политик публично выразил недоумение по поводу отсутствия русского языка на мемориале в честь павших в Великой Отечественной войне.

Непривычное молчание в ответ на прямой вопрос

Инцидент произошел во время торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать». Памятник, воздвигнутый в память о советских солдатах, расположен у Вечного огня в самом центре Самарканда. На монументе выбита фраза: «Вы всегда в моем сердце, мои дорогие». Однако, как отметил Лавров, надпись представлена только на двух языках — узбекском и английском.

Министр, не скрывая удивления, громко задал вопрос присутствующим организаторам и дипломатам:

А почему нет на русском?» — спросил он.


Этот вопрос застал узбекскую сторону врасплох — чиновники лишь переглядывались и разводили руками. Никто не смог дать внятного объяснения, а попытки что-то пояснить так и не обрели завершённой формы.

Исторический контекст:

 

Мемориал «Скорбящая мать» имеет особое значение: он посвящён памяти советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Памятник служит символом общего героического прошлого стран бывшего СССР, и для российской стороны его оформление без использования русского языка выглядит, как минимум, странно.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
шаман
шаман
что хамского он сказал?
24.04.2025, 16:32
шаман
шаман
что хамского он сказал?
24.04.2025, 16:31
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Наши страны давно уже не вместе, но вот хозяева остались прежними. Думаю у нас он вёл себя так же по хамски. Чуть что, едем в кремль за разрешением.
24.04.2025, 11:09
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