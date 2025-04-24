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24.04.2025, 14:59

Толчки будут в 22 раза сильнее: сейсмолог предрек Стамбулу новое землетрясение

Новости Мира 0 790

Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан предупредил о возможном сильнейшем землетрясении, которое может произойти в районе Стамбула в период между 2045 и 2075 годами. По его оценке, ожидаемая магнитуда будущих подземных толчков может достигнуть 7,2, что сделает их примерно в 22 раза сильнее, чем недавно зафиксированное землетрясение в этом регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

По словам специалиста, эпицентр возможного удара вновь окажется в районе Мраморного моря, на глубине от 7 до 13 километров. Это означает, что сейсмическая активность может затронуть те же районы, что и недавнее землетрясение магнитудой 6,2.

Строительные нормы после 1999 года спасают жизни

Ахмет Эрджан отметил, что особую тревогу должны испытывать владельцы домов, построенных до 1999 года — до введения более строгих строительных стандартов, принятых после разрушительного измитского землетрясения. По его словам, здания, возведенные в соответствии с новыми нормами, а также расположенные на прочных грунтах, имеют значительно более высокую устойчивость к сейсмическим нагрузкам.

Последствия недавнего землетрясения: предупреждение, а не катастрофа

Напомним, в среду в Мраморном море у берегов Стамбула было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно стало причиной травмирования 236 человек. Несмотря на серьезность происшествия, разрушения не приняли масштабного характера. Однако, как подчеркивают сейсмологи, это может быть лишь прелюдией к куда более разрушительному событию.

По их расчетам, если будущий эпицентр окажется ближе к центру Стамбула, а магнитуда достигнет 7,5, разрушения могут быть колоссальными — под угрозой окажутся до 100 тысяч зданий.

Сейсмическая активность растет и в других регионах

24 апреля зафиксировано землетрясение и у побережья Чили. Магнитуда подземных толчков составила 5,4. Эпицентр находился в 50 километрах от города Овалье, население которого превышает 77 тысяч человек. Гипоцентр находился на глубине 14 километров, что также является опасным с точки зрения возможных разрушений.

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