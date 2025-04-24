Пожилым людям запретят пользоваться банкоматами и разговаривать по телефону в Японии

Власти префектуры Осака приняли необычные, но необходимые меры для защиты пожилых граждан от телефонных мошенников. С 2025 года людям старше 65 лет будет запрещено пользоваться банкоматами, если в этот момент они разговаривают по телефону, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Почему вводят ограничения

Как пояснил губернатор префектуры Осака Хирофуми Есимура, подобная мера направлена на борьбу с участившимися случаями телефонного мошенничества, от которого в первую очередь страдают пенсионеры. Нововведение, утвержденное в марте 2025 года, должно сократить количество преступлений, совершаемых при помощи обмана по телефону.

«Пожилые люди не только теряют деньги, но и подвергаются серьезному эмоциональному стрессу. Мы приняли это решение в надежде снизить количество подобных преступлений», — отметил Есимура.

Кто и как будет контролировать

Согласно новому постановлению, финансовые и иные учреждения в Осаке обязаны информировать пожилых клиентов о действующем запрете. Хотя за нарушение этой меры не предусмотрено административных санкций, власти рассчитывают на сознательность граждан и профилактический эффект самой инициативы.

Мошенники активно используют доверчивость пенсионеров

По данным местных правоохранительных органов, случаи телефонного мошенничества в Осаке начали резко расти с 2021 года. Только в 2024 году было зафиксировано 2 658 подобных эпизодов, а общий ущерб, нанесённый пенсионерам, превысил 6,4 миллиона иен (около 3,7 миллиарда рублей). Более 70% жертв составляют граждане старше 65 лет.

Надежда на снижение преступности

Новый запрет стал частью более широкой кампании по повышению финансовой безопасности пожилых японцев. Власти уверены, что ограничение доступа к банкоматам во время телефонных разговоров поможет разорвать схему мошенничества, при которой жертва по указанию злоумышленника сразу переводит деньги.