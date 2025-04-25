Гражданин Узбекистана умер от страха во время землетрясения в Стамбуле

В Стамбуле скончался гражданин Узбекистана, испугавшийся мощного землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального консульства Узбекистана в Турции, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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По предварительным данным, мужчина находился на верхнем этаже здания в момент подземных толчков, впал в сильное состояние паники, что спровоцировало острую сердечную недостаточность. Спасти его не удалось.

Консульство оказывает помощь семье погибшего

В узбекском Генконсульстве выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Диппредставительство уже начало подготовку всех необходимых документов и организует транспортировку тела на родину. Отмечается, что консульство оказывает всестороннюю правовую и организационную помощь в связи с произошедшим.

Подземные толчки ощущались на сотни километров

Землетрясение, произошедшее накануне в районе Стамбула, стало одним из самых сильных в регионе за последнее время. По информации турецкого управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), магнитуда самого мощного толчка достигла 6,2. Вибрации ощущались даже в Анкаре, находящейся примерно в 300 километрах от эпицентра. Экстренные службы страны были переведены в режим повышенной готовности.

Учёные предупреждают о возможной катастрофе

На фоне недавних сейсмических событий известные турецкие сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр вновь предостерегли власти о высокой вероятности «большого землетрясения» в Стамбуле. Эксперты настаивают на необходимости незамедлительной подготовки к потенциальному катастрофическому сценарию.