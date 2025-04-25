«Пусть обанкротятся»: Трамп требует объявить Китаю дефолт за бойкот Boeing

Президент США Дональд Трамп призвал корпорацию Boeing объявить Китайской Народной Республике дефолт после того, как Пекин отказался принимать американские самолеты. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Evelyn Hockstein/Reuters

По словам Трампа, решение Китая — это не просто торговый шаг, а символ многолетнего отношения китайских властей к Вашингтону. Он подчеркнул, что США должны реагировать более жестко и прямо, особенно в вопросах, касающихся национальных корпораций.

Конфликт на взлетной полосе

21 апреля стало известно, что КНР приостановила прием самолетов Boeing. Формально это связано с эскалацией торговой войны и введением обоюдных тарифов между двумя странами. Как сообщает РИА Новости, один из самолетов Boeing 737 Max, предназначавшийся для китайского заказчика, был отправлен обратно из сборочного центра в Чжоушане в Сиэтл — на главный завод компании.

Это решение Пекина стало очередным витком напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Напомним, что текущие американские пошлины на китайские товары достигают 145%, в то время как Пекин с 12 апреля повысил свои тарифы до 125%.

Белый дом ищет выход

Несмотря на агрессивную риторику Трампа, The Wall Street Journal сообщает, что его администрация рассматривает возможность частичного снижения американских пошлин на китайские товары. Этот шаг может стать частью стратегии по деэскалации затянувшегося конфликта и возможным жестом доброй воли.

Однако заявление Трампа может осложнить переговорный процесс. Его предложение объявить дефолт Пекину — это не просто политическое заявление, а призыв к экономической конфронтации, последствия которой могут затронуть глобальный авиарынок и экономику в целом.