Цены на Ozon и Wildberries могут взлететь: в чем причина и чего ожидать покупателям

В ближайшее время пользователи крупнейших онлайн-маркетплейсов России — Ozon и Wildberries — могут столкнуться с ростом цен. Причиной этого стал новый законопроект о платформенной экономике, находящийся на стадии обсуждения в Государственной думе РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: shoes-report.ru

Законопроект может изменить рынок

Речь идет о разработке закона «О платформенной экономике» и сопутствующих поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Эти инициативы направлены на ужесточение регулирования онлайн-торговли.

Согласно документу, маркетплейсам грозят значительные штрафы:

До 1 млн рублей — за нарушение правил размещения карточек товаров (например, ошибки в описаниях или несоответствие изображений);

Штрафы за несвоевременное оповещение продавцов о внесении изменений в условия работы на платформе;

Ответственность за нарушения, допущенные сторонними продавцами, зарегистрированными на платформе.

Такие меры потребуют дополнительных усилий и затрат со стороны онлайн-площадок.

Кто заплатит за новые правила

Операционные расходы, связанные с исполнением новых требований и риском получения штрафов, скорее всего, будут переложены на потребителей. Это может привести к:

Росту цен на широкий ассортимент товаров — от одежды до техники;

Уменьшению скидок и акционных предложений;

Повышению комиссий для продавцов, что также отразится на стоимости товаров.

Как реагировать потребителям

Пока законопроект не принят, но уже вызывает обеспокоенность у игроков рынка. Эксперты рекомендуют:

Следить за новостями о ходе обсуждения инициатив;

Совершать плановые покупки заранее , чтобы избежать возможного подорожания;

Сравнивать цены на разных платформах , в том числе в зарубежных или локальных онлайн-магазинах;

Обращать внимание на условия возврата и доставки, которые также могут измениться.

Итог

Если законопроект будет принят в текущем виде, это станет одной из самых масштабных реформ в онлайн-торговле России. Влияние ощутят как продавцы, так и миллионы покупателей: стоимость привычных товаров может заметно вырасти уже в ближайшие