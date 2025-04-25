Цены на Ozon и Wildberries могут взлететь: в чем причина и чего ожидать покупателям

В ближайшее время пользователи крупнейших онлайн-маркетплейсов России — Ozon и Wildberries — могут столкнуться с ростом цен. Причиной этого стал новый законопроект о платформенной экономике, находящийся на стадии обсуждения в Государственной думе РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Речь идет о разработке закона «О платформенной экономике» и сопутствующих поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Эти инициативы направлены на ужесточение регулирования онлайн-торговли.
Согласно документу, маркетплейсам грозят значительные штрафы:
До 1 млн рублей — за нарушение правил размещения карточек товаров (например, ошибки в описаниях или несоответствие изображений);
Штрафы за несвоевременное оповещение продавцов о внесении изменений в условия работы на платформе;
Ответственность за нарушения, допущенные сторонними продавцами, зарегистрированными на платформе.
Такие меры потребуют дополнительных усилий и затрат со стороны онлайн-площадок.
Операционные расходы, связанные с исполнением новых требований и риском получения штрафов, скорее всего, будут переложены на потребителей. Это может привести к:
Росту цен на широкий ассортимент товаров — от одежды до техники;
Уменьшению скидок и акционных предложений;
Повышению комиссий для продавцов, что также отразится на стоимости товаров.
Пока законопроект не принят, но уже вызывает обеспокоенность у игроков рынка. Эксперты рекомендуют:
Следить за новостями о ходе обсуждения инициатив;
Совершать плановые покупки заранее, чтобы избежать возможного подорожания;
Сравнивать цены на разных платформах, в том числе в зарубежных или локальных онлайн-магазинах;
Обращать внимание на условия возврата и доставки, которые также могут измениться.
Если законопроект будет принят в текущем виде, это станет одной из самых масштабных реформ в онлайн-торговле России. Влияние ощутят как продавцы, так и миллионы покупателей: стоимость привычных товаров может заметно вырасти уже в ближайшие
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