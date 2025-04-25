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25.04.2025, 08:21

Цены на Ozon и Wildberries могут взлететь: в чем причина и чего ожидать покупателям

Новости Мира 0 401

В ближайшее время пользователи крупнейших онлайн-маркетплейсов России — Ozon и Wildberries — могут столкнуться с ростом цен. Причиной этого стал новый законопроект о платформенной экономике, находящийся на стадии обсуждения в Государственной думе РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: shoes-report.ru
Фото: shoes-report.ru

Законопроект может изменить рынок

Речь идет о разработке закона «О платформенной экономике» и сопутствующих поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Эти инициативы направлены на ужесточение регулирования онлайн-торговли.

Согласно документу, маркетплейсам грозят значительные штрафы:

  • До 1 млн рублей — за нарушение правил размещения карточек товаров (например, ошибки в описаниях или несоответствие изображений);

  • Штрафы за несвоевременное оповещение продавцов о внесении изменений в условия работы на платформе;

  • Ответственность за нарушения, допущенные сторонними продавцами, зарегистрированными на платформе.

Такие меры потребуют дополнительных усилий и затрат со стороны онлайн-площадок.

Кто заплатит за новые правила

Операционные расходы, связанные с исполнением новых требований и риском получения штрафов, скорее всего, будут переложены на потребителей. Это может привести к:

  • Росту цен на широкий ассортимент товаров — от одежды до техники;

  • Уменьшению скидок и акционных предложений;

  • Повышению комиссий для продавцов, что также отразится на стоимости товаров.

Как реагировать потребителям

Пока законопроект не принят, но уже вызывает обеспокоенность у игроков рынка. Эксперты рекомендуют:

  • Следить за новостями о ходе обсуждения инициатив;

  • Совершать плановые покупки заранее, чтобы избежать возможного подорожания;

  • Сравнивать цены на разных платформах, в том числе в зарубежных или локальных онлайн-магазинах;

  • Обращать внимание на условия возврата и доставки, которые также могут измениться.

Итог

Если законопроект будет принят в текущем виде, это станет одной из самых масштабных реформ в онлайн-торговле России. Влияние ощутят как продавцы, так и миллионы покупателей: стоимость привычных товаров может заметно вырасти уже в ближайшие

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Вчера делала заказ на Wildberries, там уже сделали добавку к стоимости товара за доставку и при отказе деньги за доставку не возвратят. Причем от чего зависит эта цифра непонятно. Могут взять за доставку тоненьких стелек и за более крупный товар, например этажерку почти одинаковую цену.
25.04.2025, 05:34
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Что поделать, всегда найдётся альтернатива типа ТЕМУ, Пиндуду или Каспий магазин.
25.04.2025, 04:28
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